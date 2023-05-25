Военная спецоперация на Украине 25 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Продолжается военная спецоперация на Украине Фото: Александр КОЦ

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что подтверждений информации о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет. Данные поступают, однако проверить их достоверность пока не удаётся.

Министерство обороны России опубликовало видео с места уничтожения трёх беспилотных катеров ВСУ, которыми украинские неонацисты пытались атаковать российский корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, который охраняет газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

В зоне проведения спецоперации российская армия уничтожила сразу несколько складов боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике, а также поразили наблюдательно-командный пункт противника.

Луганская народная республика не осталась в стороне - здесь бойцы Росгвардии задержали мужчину, управлявшего беспилотником. Заметив группу задержания он попытался сбежать, но был быстро схвачен. Оператор дрона подозревается в пособничестве ВСУ.

После атаки группы боевиков ВСУ на Белгородскую область, губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о формировании на границе с Украиной семи батальонов территориальной обороны, в которые вошли порядка трёх тысяч человек.