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Политика24 мая 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 25 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 мая 2023 года
Сергей КУДРИН
Продолжается военная спецоперация на Украине

Продолжается военная спецоперация на Украине

Фото: Александр КОЦ

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что подтверждений информации о ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет. Данные поступают, однако проверить их достоверность пока не удаётся.

Министерство обороны России опубликовало видео с места уничтожения трёх беспилотных катеров ВСУ, которыми украинские неонацисты пытались атаковать российский корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, который охраняет газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

В зоне проведения спецоперации российская армия уничтожила сразу несколько складов боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике, а также поразили наблюдательно-командный пункт противника.

Луганская народная республика не осталась в стороне - здесь бойцы Росгвардии задержали мужчину, управлявшего беспилотником. Заметив группу задержания он попытался сбежать, но был быстро схвачен. Оператор дрона подозревается в пособничестве ВСУ.

После атаки группы боевиков ВСУ на Белгородскую область, губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о формировании на границе с Украиной семи батальонов территориальной обороны, в которые вошли порядка трёх тысяч человек.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости