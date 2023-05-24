В Белгородской области сформировали семь батальонов территориальной обороны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Они у нас есть – почти три тысячи человек, семь батальонов вдоль границы. Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу. Это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона», – сказал губернатор в ходе прямого эфира.

По словам главы Белгородской области, батальоны теробороны тренируются в регионе с ноября прошлого года и уже стали боеспособными единицами. Они снабжены формой и снаряжением, однако у них все еще нет вооружений, в связи с чем власти рассматривают возможность его предоставления.

Напомним, 22 мая в целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области был введен правовой режим контртеррористической операции, устанавливающий специальные меры и временные ограничения. В тот день на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, он подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые накануне атаковали Белгородскую область.