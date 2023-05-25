Киев окончательно превратился в сумасшедший дом: Политики несут несусветную чушь для достижения "настоящей демократии"

Глава военной разведки Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть необходимое вооружение для начала наступления, но хотелось бы больше. Фото: Кадр видео

В последние дни Киев окончательно превратился в сумасшедший дом, аналог которого описали в свое время и Ярослав Гашек, и Ильф с Петровым. Каждый мало-мальски ответственный чиновник мнит себя если не Наполеоном, то, как минимум, вице-королем Индии. Впрочем, Наполеонов тоже хватает. Полотно политической жизни нынешней Украины все больше начинает напоминать те произведения абстракционизма, где полотно "рисуется" выплескиванием краски из ведра на холст, причем, краска используется все больше коричневая, пусть и разных оттенков.

Киевский горсовет принял решение расширить сферу декоммунизации после того, как переименовали улицы и снесли памятники, а жизнь почему-то не улучшилась. Депутаты приняли решение лишить звания почетного гражданина Киева Леонида Ильича Брежнева. Посмертно. Поскольку Леонид Ильич скончался 40 лет назад. А был первым номером в списке почетных граждан украинской столицы, потому что по его инициативе был воздвигнут монумент "Родина-мать". Впрочем, к монументу у киевских депутатов тоже есть вопросы.

Глава военной разведки Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть необходимое вооружение для начала наступления, но хотелось бы больше.

- У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что контрнаступление скоро начнется, - рассказал Буданов и добавил. - Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продления операции.

- Уже несколько дней идет контрнаступление, идут интенсивные боевые действия на 1500 километрах границы, но действия уже начались, - опроверг главного военного разведчика Незалежной штатский советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Оба они не имеют ни должного опыта, ни профессиональных навыков для решения таких вопросов или озвучивания аспектов военной операции, но это им не мешает нести то, что они несут. В ответ Буданов обиделся, что все сейчас жалеют Залужного, про которого доподлинно неизвестно, где он, что с ним, и ходит ли, а если то только под себя или куда-то еще, и рассказал, что он трижды ранен на Донецких фронтах, на него был десяток покушений (не удались, по крайней мере, три из них), а один обломок мины до сих пор он носит под сердцем, потому что он неизвлекаемый. И зачем Кириллу потребовалось ломать мину? "Обломок" проделал трудный путь под сердце через шею и спину (действительно, причудливая траектория), но Кирилл уже с ним в груди (спине-? или еще ниже, задница – это ведь не над сердцем?) прошел на адреналине 5 километров до границы. Напоминает более ранние рассказы украинских военных, как, например, ВСУшнику оторвало ногу, а он сложил ее в рюкзак и продолжил атаку. А что вы хотите, потом на завод и отремонтировали, киборги же, главное, чтобы запчасти были на складе.

Впрочем, пардон, я отвлекся. Так вот, Буданова и Подоляка попытался примирить замглавы Офиса президента Игорь Жовква, который пояснил, что Киев начнет контрнаступление, "когда получит всё необходимое вооружение". Теперь первые двое могут объединиться и "мочить" Жовкву, благо в самом главном – в необходимости уничтожения, например, всех жителей Крыма их позиции одинаковы.

В это время на 15-й Киевской конференции по безопасности экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк объяснил собравшимся на чисто конкретном английском языке, что Евросоюз без Украины — это какая-то недоделанная организация, и что для достижения "настоящей демократии" Евросоюзу необходимо принять в свои ряды Украину.

Верховный наркокомандующий Украины Володымыр Зеленский заявил о начале работе над концепцией развития украинской авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Как можно развивать то, чего нет, Зеленский не пояснил. Впрочем, пару дней назад он с не меньшим апломбом анонсировал создание на Украине Корпуса морской пехоты по американскому образу и подобию. Что под этим есть реального, тоже не рассказал. Пообещать – не значит жениться, так, Володымыр?

Но всех переплюнул министр культуры Украины (само это сочетание оксюморон) Александр Ткаченко, который сказал, что он пригласил в Министерство для беседы "администраторов анонимных Телеграм-каналов" (!), и они к нему обещали прийти (!). И уже неважно, кто там правит бал и кто им внимает – наркоманы или просто психи.

И все это происходит практически одновременно, и никто не обращает ни на кого другого никакого внимания. А на улицах торчат многочисленные наркоманы, а в клубах зажигает "золотая молодежь" вместе с "девушками и недевушками с низкой социальной ответственностью".

На этом фоне совершенно нормально воспринимается, что появившаяся на рынках в Киеве черешня и малина продаются по цене 1200 и 2000 гривен за килограмм (2600 и 4300 рублей соответственно). Для Украины этот факт с такими ценами стал бы взрывом и ревуном сигнала тревоги. А для сумасшедшего дома - вполне нормально.

Осталось лишь дождаться новых объявлений о таинственных "фиолетовых лучах", которые, как писал в свое время Паустовский про финт петлюровцев перед уходом из Киева, "должны были уничтожить москалей". Впрочем, фиолетовые или еще какие лучи давно чувствуют себя на Украине, как дома. Против "москалей" они бессильны, но вот психику и головной мозг у представителей местного населения давно уже уничтожили.

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