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26 мая 2023 15:15

"Ходите, дети, в Африку гулять!": Как южный континент стал крупным партнёром России и чем для нас полезно сотрудничество

Ректор ВШЭ Анисимов назвал Африку крупным партнёром России
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Ректор ВШЭ Анисимов назвал Африку крупным партнёром России

Ректор ВШЭ Анисимов назвал Африку крупным партнёром России

Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В пятницу на Малой Ордынке, улице в центре Москвы, господствовала Африка. И в смысле календаря — днём ранее, 25 мая, мир отпраздновал 60-летие основания Организации африканского единства — ныне эта дата отмечается как всемирный День Африки.

И в смысле академических штудий. Центр изучения Африки при Высшей школе экономики (ВШЭ) презентовал здесь, на Факультете мировой экономики и политики, своё новое исследование. Название незамысловатое: «Африка-2023: возможности и риски». Потому что это не сложное академическое исследование, а практическая инструкция для бизнесменов, журналистов, молодых политиков и даже туристов — одним словом, всех, кому интересен этот загадочный южный континент.

И даже листовка c QR-кодом для скачивания книги (раздавалась гостям презентации) была выполнена в стиле масаи-нилотских узоров.

Вступительное слово ректора ВШЭ Никиты Анисимова началось с самоиронии:

— После того, как я год назад рассказывал о своих командировках в Африку, эти командировки закончились.

И затем обыграл всем известные стихи Чуковского:

— ХодИте, дети, в Африку гулять! И в экономическом отношении, и в туристическом, и в политическом. Для нас Африка — крупный партнёр, где много различных древних культур, — отметил Анисимов.

Книга его коллег по ВШЭ понятным языком отвечает на главные вопросы о континенте. Какова демографические тренды Африки? Как вести там бизнес? Почему местные жители любят Россию?

Авторы уверены, что их труд станет настольной книгой для всех людей, которые ближайшие два месяца будут готовиться к саммиту «Россия-Африка» [грандиозное мероприятие с участием всех стран континента, намечено на 26-29 июля 2023 года в Петербурге — прим. ред.]

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