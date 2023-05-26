"Ходите, дети, в Африку гулять!": Как южный континент стал крупным партнёром России и чем для нас полезно сотрудничество

Ректор ВШЭ Анисимов назвал Африку крупным партнёром России Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В пятницу на Малой Ордынке, улице в центре Москвы, господствовала Африка. И в смысле календаря — днём ранее, 25 мая, мир отпраздновал 60-летие основания Организации африканского единства — ныне эта дата отмечается как всемирный День Африки.

И в смысле академических штудий. Центр изучения Африки при Высшей школе экономики (ВШЭ) презентовал здесь, на Факультете мировой экономики и политики, своё новое исследование. Название незамысловатое: «Африка-2023: возможности и риски». Потому что это не сложное академическое исследование, а практическая инструкция для бизнесменов, журналистов, молодых политиков и даже туристов — одним словом, всех, кому интересен этот загадочный южный континент.

И даже листовка c QR-кодом для скачивания книги (раздавалась гостям презентации) была выполнена в стиле масаи-нилотских узоров.

Вступительное слово ректора ВШЭ Никиты Анисимова началось с самоиронии:

— После того, как я год назад рассказывал о своих командировках в Африку, эти командировки закончились.

И затем обыграл всем известные стихи Чуковского:

— ХодИте, дети, в Африку гулять! И в экономическом отношении, и в туристическом, и в политическом. Для нас Африка — крупный партнёр, где много различных древних культур, — отметил Анисимов.

Книга его коллег по ВШЭ понятным языком отвечает на главные вопросы о континенте. Какова демографические тренды Африки? Как вести там бизнес? Почему местные жители любят Россию?

Авторы уверены, что их труд станет настольной книгой для всех людей, которые ближайшие два месяца будут готовиться к саммиту «Россия-Африка» [грандиозное мероприятие с участием всех стран континента, намечено на 26-29 июля 2023 года в Петербурге — прим. ред.]

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