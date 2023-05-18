Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал принять Украину в НАТО

Генри Киссинджер объяснил, почему Украину нужно принять в НАТО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина должна присоединиться к НАТО, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Политик назвал причины необходимости вступления Киева в альянс.

Киссинджер считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет поможет сохранить безопасность в Европе. Также Киссинджер отметил, что Россия, по его мнению, не является конвенциональной угрозой.

«Ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», - сказал Генри Киссинджер в интервью изданию Economist.

В то же время Киссинджер назвал наибольшей угрозой миру противостояние США и Китая. Политик указал на то, что США и КНР потенциально способны уничтожить человечество.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вопрос вступления Украины в военный блок НАТО будет обсуждаться только после окончания конфликта.

Тем временем Киев вступил в Центр НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE). Об этом во вторник, 16 мая, объявила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.