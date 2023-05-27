Вскрылась правда об отъезде Данилы Козловского из России

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Данила Козловский, обвиненный в предательстве России, в середине мая заявил о том, что ушел в отпуск до конца 2023 года. Актер улетел в Стамбул. Однако на днях внезапно вернулся на Родину.

Данила Козловский последние несколько месяцев живет как на пороховой бочке. Началось все с того, что в феврале 2023 года артист улетел в Америку. Общественность решила, что актер решил обосноваться за океаном, а деньги продолжит зарабатывать в России.

Активист Виталий Бородин тогда даже написал на артиста заявление в Генпрокуратуру. Он попросил проверить артиста по статье о дискредитации армии России, обвинил актера в "предательстве Родины" и заявил о том, что тот покинул страну.

В апреле Данила вернулся в Россию, однако спектакли с участием Козловского в Петербуржском Малом драматическом театре отменили. Оставшись без работы, он улетел в Стамбул, пишет Woman.ru. "Мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года, по личным обстоятельствам", - объяснился артист.

И вот теперь стало известно, что Козловский вернулся в Санкт-Петербург. Причин внезапного приезда на Родину актер не сообщил.

Напомним, скандал с Козловским прогремел месяц назад. Он резко отреагировал на обвинения в предательстве: "Господин Бородин утверждает, что я лишился средств в США и приехал на заработки в Россию. Очень приятно, что он так пристально следит за моими доходами. Надеюсь, не менее пристально, чем за своими. Так вот: никаких доходов, кроме российских, я не имею. Я никуда не сваливал, я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю. На протяжении 16 лет я каждый месяц выхожу на сцену Малого драматического театра и Театра Европы. Я считаю для себя важным в тяжелый момент находится здесь, со своим зрителем, которого я очень люблю. Скорейшего нам всем мира".

Он также объяснил, зачем ездил в США. "В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России", - подчеркнул знаменитость.

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