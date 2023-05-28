В России появилась новая награда: за какие заслуги дают орден Гагарина

Орден Гагарина по статусу будет пятым в ранге государственных наград. Фото: фотохроника ТАСС

В субботу, 27 мая, Владимир Путин подписал указ об учреждении новой госнаграды – ордена Гагарина. Впервые у нас появился чисто космический знак отличия.

Новый орден по статусу будет пятым в ранге государственных наград. Старше его орден Святой великомученицы Екатерины (дают за милосердие и духовно-нравственную позицию), а младше – орден Александра Невского (за особые личные заслуги в госстроительстве).

Новый орден Гагрина – как несложно догадаться – дается за участие в нашей космической программе. А именно за:

- Полет в космос.

- Успешную организацию космического полета.

- Заслуги в нашей космической политике в интересах обороны и безопасности страны.

- «Разработку, производство и испытания» космической техники.

- Подготовку научных и инженерных кадров.

Раньше технических специалистов – конструкторов, производственников – отмечали правительственными премиями. Но теперь у них появился и собственный профессиональный орден.

В указе отмечается, что орденом могут быть награждены иностранцы «за международное сотрудничество в космической деятельности», и целые коллективы за общий вклад «в развитие космонавтики».

Новый орден сделан из серебра. Он выполнен в форме пятиконечной звезды, покрытой синей эмалью с символическим изображением ночного неба. Три звезды украшены фианитами. В центре ордена портрет Гагарина в гермошлеме. От нижнего правого луча к верхнему «взлетает» ракета, а за ней тянется длинный след.