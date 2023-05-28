Эрдоган победил на президентских выборах в Турции Фото: REUTERS

Кто победил на выборах президента Турции в 2023 году

Действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что одержал победу на президентских выборах в Турции в 2023 году. По предварительным данным ЦИК, за него проголосовали более 54% избирателей.

В первом туре выборов Эрдоган опередил своего оппонента Кемаля Кылычдароглу почти на пять процентов голосов, однако поскольку никто из кандидатов не набрал более 50%, борьба за пост президента Турции продолжилась во втором туре.

Голосование прошло тихо и спокойно, а явка избирателей была высокой. При этом всем журналистам, в том числе иностранным, разрешали вести съемку с любого ракурса и даже не возражали против съемки пустых бюллетеней с печатью. По данным турецких властей, за все время второго тура не было выявлено никаких нарушений. Сам Эрдоган охарактеризовал прошедшее голосование как "праздник демократии".

Ранее отмечалось, что поскольку после первого тура выборов Синан Оган, занявший третье место с результатом в более 5% голосов, призвал своих избирателей голосовать именно за действующего президента страны, у Эрдогана возросли шансы на победу.

Реджеп Тайип Эрдоган начал политическую деятельность еще в 1976 году, а первым серьезным шагом стало его избрание на пост мэра Стамбула в 1994 году. В 2003 году он был ищбран премьер-министром Турции, а после, уже в 2014 году стал президентом республики.

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