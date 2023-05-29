Главная тайна перевала Дятлова раскрыта: что не так с расследованием загадочной гибели туристов

Игорь Дятлов (слева) наблюдает, как Юрий Юдин (в центре) прощается с Людой Дубининой. Юрий сошел с маршрута из-за внезапно заболевшей ноги. И выжил. Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass

Главная тайна перевала Дятлова раскрыта! А состоит эта тайна - по крайней мере для людей, которые не очень тщательно следят за темой, - в следующем: почему эта трагедия, которая случилась больше 60 лет назад, стала всех волновать через столько лет?

«ЭТОТ УЖАС ПЕРЕЖИТЬ НЕЛЬЗЯ»

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов: пятикурсник Уральского политехнического института (УПИ), руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев.

Через месяц спасатели обнаружили пустую палатку туристов... А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. По версии следствия, туристы погибли в ночь на 2 февраля. Но до сих пор не разгадано, почему ребята убежали из палатки на лютый мороз и на свою погибель. Из-за этой недосказанности в наше время появились десятки различных версий трагедии: от лавины до нападения снежного человека, беглых зеков и НЛО.

О гибели дятловцев наша страна, а после и весь мир, узнали хоть какие-то достоверные подробности лишь спустя десятилетия после трагедии. До этого ходили слухи самые сказочные. Погибших чаще называли геологами. Место трагедии указывалось от Урала до Якутии. С реальностью вымыслы объединяли только такие детали, как разрезанная палатка и мертвые тела, но в разных количествах. Обязательно говорилось, что лица умерших были искажены ужасом. Милиционер, который первым набрел на мертвых, якобы тоже со страху помер. А у одного геолога в кармане - опять же согласно досужим слухам - нашли записку «этот ужас пережить нельзя». В прессе, разумеется, ничего о том не писали.

Уголовное дело по факту смерти группы Дятлова хранилось в прокуратуре Свердловской области под замком. А через четверть века, в 1974 году, оно было передано в региональный архив.

КАК ДЕЛО ПО РУКАМ ПОШЛО

Но как это громкое дело ушло в народ и попало на страницы газет? Эту «тайну перевала» обсудили в Екатеринбурге на IV Всероссийской конференции, посвященной загадочной гибели туристов. Приняли участие в конференции и корреспонденты «КП».

Наиболее ранние воспоминания о знакомстве с уголовным делом посторонних людей (не архивариусов) связаны с 1984 годом. Участник поисков туристов Владислав Карелин рассказывал, что знакомый буквально на один день дал ему почитать дело, с которого к тому моменту сняли гриф секретности.

В том же 1984 году на это уголовное дело в госархиве Свердловской области наткнулись студентки-практикантки исторического факультета УПИ. Они рассказали о нем друзьям. По городу пошли слухи - в деле есть всякие экспертизы, но нет никаких выводов о гибели ребят. А еще есть жуткие фотографии трупов.

Примерно в том же 1984 году дело прочитал турист Владимир Рябков.

- Не помню, как оно ко мне попало. А дальше дело ушло по рукам. И вновь оно мне попалось уже в нулевые годы, - говорил Рябков (здесь и далее все прямые речи - с екатеринбургской конференции).

Бардак какой-то! Дело ходило по рукам еще в те строгие советские времена! Не исключено, что уже тогда его начинали разбирать на память - по листочкам, по фотографиям.

ПЕРВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

В 1989 году в зимний поход на перевал отправилась группа студентов. Это был маршрут с целью понять, что же случилось с Игорем Дятловым и его товарищами 30 лет назад.

- Идея была провести ночь на 2 февраля на перевале или под перевалом, - рассказала участница того похода Елена Коськина. Последние годы она живет за границей и специально для конференции записала видеорассказ о том, как все начиналось.

Супруги (сейчас уже бывшие) Елена и Алексей Коськины увлеклись этой темой в 1989 году. Вернувшись из похода, Елена твердо решила узнать правду о загадочной смерти туристов. Самым важным было прочесть в архиве уголовное дело.

- Целый месяц я каждый день его читала, переписывала от руки самые важные документы, даты, версии. Я стала первым человеком, который тщательно работал с делом. Свои записи я отдавала друзьям-туристам. Так информация из уголовного дела стала уходить в народ, - вспоминает Коськина.

Работники архива разрешили переснять некоторые материалы дела на фотоаппарат. С фотографий потом были сделаны копии, которые раздали журналистам.

ФИЛЬМ И КНИГА

Первый документальный фильм о трагедии сняли в Телевизионным агентстве Урала в 1997 году. Журналисты Иннокентий Шеремет и Влад Некрасов заинтересовались материалами Коськиных и замахнулись на сериал.

- У нас были копии документов, интервью с поисковиками, не было видеосъемок самого перевала, - рассказал Некрасов. - Фильм получился неказистый по картинке, но по содержанию это была бомба.

На зрителей сериал произвел сильное впечатление. Впервые по телевидению прозвучали подробности трагедии, были показаны копии материалов уголовного дела.

Спустя пару лет вышла книга «Перевал Дятлова». Ее автор Анна Матвеева в художественной манере изложила всю историю на основе реальных документов.

Коськины подключили к работе журналистов газет «На смену» и «Уральский рабочий». Алексей вовлек в эту историю и московских корреспондентов. Заметки о группе Дятлова появились и в заграничных изданиях. Важно было предать огласке эту историю, чтобы найти тех, кто знает правду о причинах трагедии.

ВСТРЕЧА СО СЛЕДОВАТЕЛЕМ

С бывшим прокурором-криминалистом Львом Ивановым, который вел дело дятловцев, Елена Коськина встретилась в 1989 - 1990 годах.

- Он не отрицал своей вины за то, что не смог завершить дело. Я, конечно, спросила, что же там случилось? Он ушел от ответа, - вспоминает Елена. - А спустя какое-то время написал в письме, что до конца жизни будет уверен: в гибели туристов виноваты инопланетяне.

Елена привезла Иванову копии документов из уголовного дела. На их основе он в 1990 году написал в местную газету большую статью «Тайна огненных шаров», в которой попросил прощения у родственников погибших.

КСТАТИ

Кто украл документы?

Уголовное дело - основной документ трагедии. В 2014 году мы встречались с самым главным знатоком этого дела - Евгением Окишевым, который был заместителем начальника следственного отдела прокуратуры Свердловской области и лично курировал следствие. Когда мы привезли Окишеву в Кишинев дело в нынешнем виде, Евгений Федорович, тщательно просмотрев его, заявил нам, что это… Не то дело, с которым он работал.

Окишев не нашел в нем, например, свидетельства о множестве жженых спичек под кедром, где обнаружили тела Дорошенко и Кривонищенко. А сей факт удивителен. Ведь прошел месяц со дня трагедии, почему спички не покрыло снегом, если те спички пожгли туристы, а не кто-то иной после? «Нами был допрошен работник одного из северных лагерей, - вспоминал Евгений Федорович далее. - Он показал, что они с женой возвращались домой поздним вечером из кино и увидели странные вспышки в той стороне, где погибли туристы. Кроме этого, были еще местные жители, которые подтвердили это явление. Все эти показания мы записали в протокол».

Этого очень-таки интересного протокола в деле не оказалось. Как и множества фотографий. Что это - случайный результат хождения дела по рукам в 80-х или кто-то специально скрывал важные подробности?..

Если у вас есть достоверные сведения о трагедии, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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