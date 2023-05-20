Какую правду о гибели туристов на перевале Дятлова скрывал следователь: Опубликованы неизвестные письма Льва Иванова, расследовавшего громкое дело

Начало рокового маршрута. Группа Дятлова на привале

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов: пятикурсник Уральского политехнического института (УПИ), руководитель группы Игорь Дятлов, а также Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо-Бриньоль и Семен Золотарев. За 16 дней участники похода должны были пройти на лыжах по северу Свердловской области не менее 300 км и совершить восхождения на две вершины Северного Урала. Поход относился к третьей (высшей) категории трудности.

Через месяц спасатели обнаружили пустую палатку туристов... А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. По версии следствия, туристы погибли в ночь с 1 на 2 февраля. Но до сих пор не разгадано, почему ребята убежали из палатки на лютый мороз и на свою погибель. Из-за этой недосказанности в наше время появились десятки различных версий трагедии: от лавинной до нападения снежного человека.

В 1959 году расследованием гибели туристов занимался прокурор-криминалист Свердловской областной прокуратуры Лев Никитич Иванов. Человек невероятно скрупулезный, дотошный и аккуратный. Откуда такие выводы? Во-первых, так о нем отзывали его коллеги, с которыми мы общались, заместитель начальника следственного управления прокуратуры Свердловской области Евгений Окишев и следователь Леонид Драпкин. Во-вторых, Лев Никитич педантично вел бытовой дневник почти до конца жизни. Последняя запись в нем сделана за 2 недели до смерти. Автор фиксировал погоду, цены и происходящие в стране события.

Лев Иванов был дотошным следователем, но что-то заставило его исказить собственное расследование

Но странно, что в дневнике нет ни слова о событиях 1959 года. Даже когда, в 1990-х годах, к нему приезжали журналисты, он не отметил это в своем дневнике.

Зато остались его письма журналистам на телевидение и иные воспоминания. К сожалению, в полном виде они до нас не дошли. Сохранившиеся листки передала в фонд памяти группы Дятлова его младшая дочь Александра. Но даже на их основе можно сделать весьма любопытные выводы. Итак, предлагаем вашему вниманию (в небольшом сокращении) эти письма с нашими комментариями.

Страница из трудовой Льва Никитича Иванова Фото: Личный архив

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ИВАНОВ: «На Урале до сих пор помнят гибель большой группы студентов первого набора физико-технического факультета Уральского политехнического института. В 50-х годах об этой трагедии говорил весь Урал, а мне пришлось расследовать дело, выяснять причины обстоятельства гибели людей.

События разыгрались в Заполярье на самой северной точке Уральского хребта. Туда проникла группа, очень большая группа студентов, самодеятельных туристов, и когда они не вышли на контрольную точку, и прошли все сроки их возврата, областным комитетом партии и Свердловским облисполкомом была организована экспедиция по поиску людей.

Надо сказать, что экспедиция была организована отлично, нам были приданы саперы, самолеты и вертолеты, мастера спорта, следопыты, охотники-манси, мы имели палатки, но следствие пришлось вести и в этой экспедиции участвовать мне – человеку, неподготовленному в спортивном отношении».

Рассказ о начале расследования Фото: Личный архив

ОТ АВТОРОВ: Странно, что здесь и далее Иванов указывает на Заполярье, хотя события происходят на Приполярном Урале. Странно также, что следователь называет группу Игоря Дятлова – самодеятельными туристами. О какой самодеятельности идет речь, если это была организованная команда от турсекции Уральского политехнического института с утвержденным маршрутом, графиком похода и квалификацией каждого из участников. Тем более удивительно, что тут же Лев Никитич пишет, что приказ о поисках «самодеятелей» шел с самого верху – от областных властей. С чего вдруг? Не с того ли, что и тогда в 1959 году, и спустя более 30 лет прокурор-криминалист делает виновными погибших. Какой с мертвых спрос?

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В ГОРАХ

ИВАНОВ: «Неладное я почувствовал с того момента, когда зашел в кабинет прокурора области и получил приглашение сесть. Садиться при обычных посещениях у прокурора области у нас не было принято по той простой причине, что в кабинете задерживаться не приходилось. Среди 60 человек областного аппарата ежедневно было много желающих попасть на прием лично к прокурору области.

На сборы мне было дано 30 минут. Новые валенки, шапка-ушанка и такой же новенький полушубок тут же в кабинете прокурора области мне вручил начальник АХО, а еще через 30 минут я сидел в самолете , который через несколько часов доставил меня спецрейсом в город Ивдель. Здесь было решено создать базу снабжения поисковой группы.

А что оставалась делать мне? Идти. Посылая меня в это дело, прокурор области объяснил мне, что он надеется на способность расследовать дело и на закалку фронтовика. Ты, говорит, десантник? – Да. – Тебе я и поручаю трудное дело. Доверие надо было оправдывать.

Сложная это была экспедиция. Мы просидели в Заполярье, в горах, четыре месяца безвыездно. Прямо скажу, к концу этого срока я уже подтянулся как спортсмен, а в начале были и курьезные случаи. В первый день похода на лыжа в горы я обычно позавтракал и не смог идти вместе со всеми. Оказывается, надо было покушать очень мало, но высококалорийной пищи».

ОТ АВТОРОВ: Чудеса! Ушли в горы самодеятельные туристы. Пропали. Прокурор области лично следователя снаряжает, да еще и подчеркивает – дело трудное! Ну, допустим. Дальше еще «чудесатее» пишет Иванов. Он, оказывается, 4 месяца безвыездно был в экспедиции. Так и хочется воскликнуть – а мужики-то не знают! Спроси любого из оставшихся в живых поисковиков, сколько следователь Иванов был на перевале. Ответят – несколько дней. А по радиограммам из уголовного дела и вовсе следует, что Иванов улетел с перевала 3 марта. Если предположить, что он прибыл на место 27 февраля, после обнаружения первых трупов, то получается 5 дней. Какие 4 месяца?!

Плюс есть свидетельства, что он вторично появился на перевале, когда достали из-под снега тела оставшейся четверки. Но, как рассказывал поисковик Владимир Аскинадзи, никакого особого интереса Лев Никитич тогда к телам не проявлял. Если в первый свой приезд Иванов был чересчур энергичен, инициативен, то теперь по его безучастному состоянию можно было предположить, что следователю картина трагедии абсолютно ясна.

НИКТО НЕ ЗНАЛ

ИВАНОВ в письме от 8 марта 1991 года: «К сожалению, лишь только я один остался из тех, кто знает истинные обстоятельства этой трагедии. Надо сделать презентацию, чтоб вам стало ясно о надежности источника информации. С 1951 по 1962 годы я работал прокурором-криминалистом Свердловской областной прокуратуры. По должности я обязан был помогать расследовать самые сложные дела, а некоторые дела особой сложности я принимал к своему производству. В 1959 году по поручению прокурора области Клинова я расследовал это дело.

Кроме Коротаева – бывшего следователя прокуратуры Ивделя, начинающего это дело, никого не найдете. В прокуратуре никто об этом деле ничего не знал, а кто знал, то ничего об этом не говорил. В те времена не принято было говорить о вопросах, которые тебе не поручены».

ОТ АВТОРОВ: Здесь Лев Никитич не прав. О расследовании гибели туристов руководство областной прокуратуры было хорошо осведомлено. Вот, например, наше интервью с одним из коллег Иванова – заместителем начальника следственного отдела Евгением Окишевым.

ТАК ЧИНОВНИКИ ИЛИ НЛО?

ИВАНОВ: «Но были и такие, кому молчание было выгодно. Прежде всего, молчал директор (или как его там) Гордо. Он был одним из виновников того, что отряд наделал массу ошибок. Молчал начальник городского спорткомитета (фамилии его не помню), ибо и он был виновен в том, что отряд был «полудиким», переходя на заключительном этапе в стадию «дикости».

Я был немало удивлен, что на бюро этих двух абсолютно виновных людей в гибели ребят, слегка наказали. Кажется, дали по выговору. А это значило, что и привлекать их к уголовной ответственности было нельзя, т.к. они были членами КПСС, а до самого последнего времени, до 1986 года действовала инструкция ЦК КПСС и инструктивное письмо ЦК ВКП(б) и СНК СССР, подписанные Сталиным и Молотовым в 1939 году по вопросу ликвидации серьезных извращений в борьбе с врагами народов. В этом письме говорилось, что на местах допускается много случаев необоснованного привлечения людей к уголовной ответственности, допускаются злоупотребления в органах НКГБ и НКВД в этом деле и предлагалось, что член ВКП(б) может быть привлечен к уголовной ответственности только с согласия партийного комитета, а арестовать его можно было только с санкции лично первого секретаря. Так вот такого согласия на привлечение этих двух человек горком и обком не дали. И все, вопрос решен».

Обвинение чиновников в гибели туристов Фото: Личный архив

ОТ АВТОРОВ: Цитата из постановления о прекращении уголовного дела: «За недостатки в организации туристкой работы и слабый контроль бюро Свердловского ГК КПСС наказало в партийном порядке: директора Уральского политехнического института Сиунова, секретаря партбюро Заостровских, председателя профкома УПК Слободина, председателя городского союза добровольных спортивных обществ Курочкина и инспектора союза Уфимцева. Председатель правления спортклуба института Гордо с работы снят».

Действительно, слегка наказали чиновников, а спустя год выговоры отменили, Гордо на работе восстановили. Но дело не в этом. В 1990 году в одной из казахстанских газет вышла статья Льва Иванова о деле группы Дятлова. Полный текст здесь. В ней Лев Никитич недвусмысленно намекает, что причиной гибели группы были загадочные огненные шары – НЛО. Почему в письме от 1991 года бывший следователь прямо-таки настаивает на виновности в смерти дятловцев каких-то чиновников? Причем здесь Гордо, если на группу напали инопланетяне?

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

ИВАНОВ: «Мне пришлось разобрать каждую вещь каждого погибшего, провести множество самых разнообразных экспертиз, много раз пройти по тому пути, который для группы оказался роковым и только после этого удалось прояснить трагедию в ее подробностях. Еще удалось проявить все пленки, экспонированные туристами. Как всегда бывает многое дает личное присутствие при вскрытии трупов. Все это помогло установить истину. Во время ураганного ветра на вершине горы, где туристов застигла буря и где они вынуждены были остаться на ночлег, снесло их палатку и их разметало по склону. Они не смогли преодолеть ветер со скоростью до 40 метров в секунду и погибли на морозе. Поражает высокий моральный дух этих мужественных людей. Парни отдали с себя последнюю рубашку девушкам, чтобы хоть как-нибудь согреть их, а когда умирал один, то относили его в сторону, чтоб это не сломало волю к сопротивлению других.

Работая по этому делу, я воочию убедился, как велика все-таки дружба и чувство товарищества у наших людей».

ОТ АВТОРОВ: А вот это уже серьезно. Почему столь подробный рассказ о том, как умирали ребята, следователь Иванов изложил только спустя 30 лет? Почему этих подробностей нет в уголовном деле. Допустим, про «последнюю рубашку» Лев Никитич мог присочинить. Но ветер со скоростью 40 метров в секунду откуда взялся… Ни одной метеосправки в уголовном деле нет. Вероятно, версия об урагане могла быть вымышленной, и официально синоптическая служба ураган подтвердить не могла. Потому и справок в деле нет.

ПРОКУРОР РУГАЛ СЕБЯ

ИВАНОВ: «Был такой эпизод. Снежный ураган не утихал несколько дней, нашу палатку продувало насквозь, заканчивались продукты, а вертолеты не могли нам ничем помочь из-за непогоды. Из штаба поиска мы получили радиограмму: готовиться к лыжному переходу к ближайшему населенному пункту, что в 100 км от нас. Прокурор области, который вместе с комиссией обкома оставался в штабе, говорил мне потом, что много раз ругал себя за то, что послал меня в группу поиска. И вот в такой обстановке штаб снова и снова посылал военных летчиков сбросить нам продукты питания. Не только в книжках, но и в жизни бывает много тяжелых ситуаций, которые заканчиваются удачно. Так получилось и у нас. Один из экипажей вертолетов каким-то образом сумел пролететь и привез нам продукты. Экспедиция продолжалась.

Несколько страниц этой рукописи дочь Иванова передала исследователям Фото: Личный архив

За все время нас не оставляли опытные охотники из народности манси. Они представили в наше распоряжение упряжки оленей, снабжали нас свежим мясом. За работой группы наблюдал специальный штаб в составе ответственных работников обкома партии, облисполкома, военного округа. В штаб входил прокурор области, который садился в самолет и участвовал в поиске».

ОТ АВТОРОВ: Итак, новые сенсационные подробности. Оказывается, в начале марта в районе перевале несколько дней свирепствовал ураган. И следователь с поисковиками должны были выйти на лыжах до ближайшего поселка. Красивая история, особенно про областного прокурора, который корил себя, но… на правду не похожая. Ни один из десятков поисковиков ничего подобного не рассказывал.

УСТАНОВИЛ ВРЕМЯ ПО ФОТО

ИВАНОВ: «Это было рядовое дело. Даже не об убийстве, а о несчастном случае. Поэтому не надо удивляться, что пленки туристов и другие их документы не сохранились. Пленки самих туристов были проявлены, изучены. По ним, кстати говоря, я исчислил время начала последней стоянки – последний кадр в одном фотоаппарате был сделан уже в условиях сильнейшего бурана и неудовлетворительной видимости. Если известна чувствительность пленки (а коробочки сохранились), установлена диафрагма и выдержки, плотность негатива, долгота дня, то нетрудно определить время, когда был сделан снимок».

То самое фото якобы установки палатки. На самом деле, установить кто на фото и где оно было сделано, невозможно Фото: Личный архив

ОТ АВТОРОВ: Остановимся на этом моменте подробнее. Речь идет об известном снимке, на котором туристы в снежном сугробе готовят место под палатку. Кто из туристов запечатлен на снимке, следствие не установило. В постановлении о прекращении дела Иванов пишет: «В одном из фотоаппаратов сохранился кадр(сделанный последним), на котором изображен момент раскопки снега для установки палатки. Учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой I/25 сек., при диафрагме 5,6 при чувствительности пленки 65 Ед. ГОСТ, а также принимая во внимание, плотность кадра, можно считать, что к установке палатки туристы приступили около 5 часов вечера I.II.59г.». Обратим внимание на точное время, которое определил Иванов. В начале февраля на Северном Урале сумерки начинаются от трех часов дня. В 5 вечера уже очень темно. Похоже, опять лукавит следователь Иванов в своих официальных выводах. Только зачем?

Рассказ о последнем фото Фото: Личный архив

О ТРАВМАХ И ДНЕВНИКАХ

ИВАНОВ: «Мне совершенно непонятна версия о каком-то убийстве какими-то солдатами. Ничего не пойму. Какие солдаты, кто кого убивал? Во-первых, в то время не было там никаких солдат. Во-вторых, у них же нет наружных телесных повреждений, свидетельствующих о нападении».

ОТ АВТОРОВ: Да как так-то? Множество наружных повреждений описаны в актах судебно-медицинского исследования. Можно предположить, что Лев Никитич подзабыл подробности спустя три десятка лет. Но вернемся к его статье, написанной в 1990 году. В ней он четко перечисляет, какие конкретно ребра были сломаны у Дубининой и Золотарева и объем радиационной «грязи» на одежде туристов. А про то, что у двух туристов – Тибо-Бриньоля и Слободина – были черепа проломлены, забыл? Не верится.

Воспоминания о записных книжках Фото: Личный архив

ИВАНОВ: «О записных книжках. Не помню совсем. Самое главное. Если бы они были, то в них не было сколь либо интересующих нас сведений. А потом – до предпоследней точки оставался же живой свидетель».

ОТ АВТОРОВ: Снова здравствуйте. А как быть с таким утверждением «мне удалось прочесть их дневники, хотя тогда на это ушло немало времени, т.к. все подверглось сильной порче», написанным в его же воспоминаниях.

ИВАНОВ: «Именно доктор Возрожденный помог мне разобраться в механизме происхождения повреждений, а с учетом материалов дела и моей специальности он помог точно установить, кто и в какой последовательности умирал».

«Сейчас у меня ничего нет» Фото: Личный архив

ОТ АВТОРОВ: Почему этих важных сведений нет в уголовном деле ни в допросе Возрожденного, ни в протоколах?

ИВАНОВ: «О радиологической экспертизе. Вы пишете, что она ничего не показала. Но я проверял на радиацию объекты с местности и они не показали радиоактивности. А вот внутренние органы, полосные исследования давали значительный фон, что свидетельствовало о направленном радиоактивном наведении. Впечатление такое, что «давили достаточно широким лучом».

ОТ АВТОРОВ: Читаем заключение радиолога Левашова. В нем написано: «Результаты исследований не превышают усредненных данных по содержанию радиоактивных веществ в органах человека».

ВЫВОД

Не хотелось бы подозревать уважаемого прокурора-криминалиста и опытного следователя Льва Иванова в служебном подлоге. Но одно только его утверждение о точном времени установки палатки уже наводит на смутные сомнения. Известно, что прямой начальник Льва Иванова — Евгений Окишев был сторонником ракетной версии, как причине трагедии. А эта версия у Окишева вытекала из расследований Иванова. Недаром в известном нам уголовном деле уделяется много значения «огненным шарам», о которых рассказывают свидетели. Однако же, это предположение следствия, как рассказывал нам сам Евгений Окишев, было отвергнуто самыми высокими инстанциями.

Лев Иванов умер в 1997 году Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Когда в 1990-е годы в СМИ началась шумиха по поводу НЛО, Лев Никитич, которому недорасследованная история, судя по всему, не давала покоя, вдруг «переиначил» ракету в НЛО. Это очень удобная версия, проверить которую нереально.

Если у вас есть достоверные сведения о трагедии, пишите: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

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