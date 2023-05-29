В России появился орден Юрия Гагарина: в честь кого еще следовало бы учредить государственную награду

В России появился орден Юрия Гагарина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Борисенко, Герой России, космонавт:

- Вообще у нас придумыванием новых наград занимается целая геральдическая комиссия… Или служба? Я бы, может быть, предложил в честь Королева ввести награду. Первый полет был и подвигом конструкторов.

Сергей Цеков, сенатор Совета Федерации от Республики Крым:

- У нас на полуострове с большим уважением относятся к Екатерине Великой и Потемкину. Как вы знаете, спецоперация сейчас идет как раз на тех территориях, которые были присоединены в прошлом во время правления императрицы. Новый орден я бы назвал в честь Екатерины Великой. За особые заслуги перед государством. Вручаться он должен крупным деятелям за укрепление страны.

Анатолий Вассерман, главный интеллектуал Госдумы и депутат:

- В России очень много выдающихся людей. В честь них можно было бы тысячи наград учредить. Но если брать явно недоохваченные области, то я бы ввел награду математикам. Либо в честь основоположника прикладной математики Алексея Крылова, либо в честь теоретика множества математических направлений Андрея Колмогорова.

Карен Шахназаров, гендиректор концерна «Мосфильм»:

- Ну в честь кого-то из кино награду точно не назовешь. Еще слишком молодая индустрия, чтобы появились по-настоящему великие. Я бы еще, может быть, какую-то награду в области культуры назвал в честь Достоевского или Чехова.

Салават Щербаков, скульптор, народный художник России:

- Я бы для всех, кто связан со строительством и монументальным искусством, ввел отдельную награду имени Ивана Жолтовского. Это один из самых выдающихся архитекторов прошлого века. В конце концов, труд архитекторов - в отличие от многих других творческих профессий - мы можем видеть веками.

Эдуард Щербина, Герой Труда России, шахтер:

- Надо поощрять за новые методы высокоэффективного производства. Я бы восстановил в стране Стахановское движение и учредил награду имени Стаханова. Хотя в 90-е легендарного шахтера оклеветали.

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии Ле-Ман:

- Орден Калашникова нужен! Вручать его не только конструкторам - у нас не так много нового стрелкового оружия появляется, чтобы отдельную награду вводить, - а вообще всем передовикам оборонки. Создание новых ракет, брони, техники заслуживает отдельного отличия.

Юрий Куклачев, дрессировщик, народный артист России:

- Циолковский достоин именной награды. Это был мыслитель, опередивший свое время. Я бы в его честь назвал награду для теоретиков, создавших базу для будущей практической работы.

Александр Легков, лыжник, олимпийский чемпион:

- Я за орден имени Ларисы Латыниной. Много десятилетий она была самой титулованной олимпийской чемпионкой. Я считаю, российский спортсмен, завоевавший 5 и более золотых олимпийских медалей, достоин отдельной награды. Потому что надо быть совершенно уникальным спортсменом, чтобы столько раз оказываться первым.

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