«Новый Зеленский» разжигает второй вооруженный конфликт в центре Европы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово и Метохии может привести к новому конфликту «из-за провокационных заявлений и ужасно безответственного поведения Альбина Курти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово и Метохии может привести к новому конфликту «из-за провокационных заявлений и ужасно безответственного поведения Альбина Курти («премьер» Косово. - Ред.). И сделал очень примечательное дополнение: «Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть».

Ситуация на севере самопровозглашенного Косово, где компактно проживает сербское меньшинство, накалилась в последние дни. В конце апреля там прошли выборы в местные органы власти, которые сербы бойкотировали. В голосовании, как сообщали СМИ, участвовали всего около трех процентов избирателей. Тем не менее Приштина решила, что для «демократии» этого вполне достаточно, и попыталась поставить во главе нескольких муниципалитетов албанцев. Бойцы косовской полиции силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Сняли сербские флаги. Местные сербы оказали сопротивление, произошли столкновения.

Контингент НАТО (KFOR), призванный поддерживать «порядок» в Косово, предпочел не вмешиваться в разгоравшийся конфликт. Вучич потребовал от западного альянса «срочно остановить насилие над сербами» и, зная, кого натовцы реально поддерживают в сербско-косовским конфликте, привел армию Сербии в наивысшую степень боеготовности и выдвинул силы к границе с Косово и Метохией. Тут уже заволновался генсек НАТО Столтенберг, который призвал Приштину «снизить уровень эскалации, не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов». Но ситуация уже взвинчена, и угроза вспышки еще одного военного конфликта в центре Европы опять реальна.

А теперь попробуем понять, почему Вучич сравнил косовского «премьера» с украинским президентом. Зачем ему вообще понадобилось такое сравнение?

Прежде всего, сравнение Курти с Зеленским Вучич уже делал - в феврале, выступая перед сербским парламентом в связи со срывом Приштиной достигнутого при посредстве ЕС соглашения о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Приштина, заявил он тогда, намеренно провоцирует военный конфликт Сербии с НАТО, чтобы представить себя жертвой - неким «балканским Зеленским». Так что образ украинского лидера «вечно в зеленом» для Вучича тоже стал мемом. Только с сугубо негативным содержанием.

Запад вовсю разгоняет образ Зеленского как «защитника демократии и свободного мира» от «российского Мордора». Непреклонный, мужественный, решительный… А для Вучича он - провокатор-пакостник, задирающий соседа, чтобы развязать кровавый конфликт в уверенности, что за него заступятся покровители, перед которыми он искусно изображает жертву. Ни героики, ни романтики, ни уважения такой вариант «балканского Зеленского», разумеется, не подразумевает. А вот разжигателя конфликта и ненависти к «иным», и при этом попрошайку западной помощи в этом образе увидеть можно без труда. Это все про Курти, «премьера» Косово, Вучич сказал, всего лишь сравнив его с Зеленским.

Теперь вопрос о том, какая будет реакция Белграда на жесткие попытки Брюсселя заставить его поддержать Киев в его конфликте с Россией, просто неуместен. Для президента Вучича Зеленский - олицетворенное зло, а не кто-то другой. Помогать злу? Ответ очевиден.

Хорошо известно как ЕС и НАТО выкручивают руки сербам, чтобы те встали в антироссийский строй. Вучич вынужден проявлять «гибкость», заявляя, что не присоединится к санкциям против России до тех пор, «пока будет возможно». Появление «балканского Зеленского», которого лелеет НАТО, наверняка еще больше утвердит президента Сербии в том, что Запад никогда не будет защищать его страну, а встанет на сторону «жертвы» - созданного Западом же «независимого Косово».

Так что нынешнее обострение сербско-косовских отношений явно не последнее. Очередное. И что-то подсказывает, что ждать следующего долго не придется. Просто Курти, раз уж он «Зеленский», будет идти в провокациях против Белграда до конца. А сербы, как сказал их президент, «больше не могут это терпеть».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вучич: Премьер Косово Курти пытается стать региональным Зеленским

В Косово и Метохии в связи с этим обострится обстановка, уверен Вучич (подробнее)

Столтенберг призвал Косово не принимать односторонних мер

Генсек НАТО призвал Сербию и Косово немедленно возобновить диалог под эгидой ЕС (подробнее)