Столтенберг призвал Косово не принимать односторонних мер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Приштину не принимать каких-либо односторонних мер, способствуя разрядке ситуации в регионе после недавних столкновений с населением Сербии.

«Приштина должна снизить уровень эскалации, не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов», - заявил генсек Североатлантического альянса в Twitter по итогам переговоров с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.

Столтенберг призвал Сербию и Косово немедленно возобновить диалог под эгидой Европейского союза. По словам генсека НАТО, такой договор представляет «единственно возможный путь к миру и нормализации».

«Контингент НАТО KFOR продолжит обеспечивать безопасную и стабильную остановку», - отметил он.

Напомним, в пятницу, 26 мая, по приказу президента Сербии Александра Вучича сербская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности. Министр обороны Сербии Милош Вучевич предупредил, что напряженность находится на предельном уровне и может перерасти в вооруженный конфликт.