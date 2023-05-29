Больная раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости

Светлана Крючкова на днях выступила на сцене БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Фото: Кадр видео

Светлана Крючкова на днях выступила на сцене БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Актриса поздравила родной город с 320-летием. Публика с воодушевлением рукоплескала звезде "Большой перемены". При этом поклонники отметили, что артистка изменилась до неузнаваемости.

Светлана Крючкова сделала очень короткую стрижку. Со сцены БКЗ "Октябрьский" она призналась в любви Санкт-Петербургу, исполнив песню "Ленинградцы" и прочитав стихотворение "Блистательный Санкт-Петербург".

Ранее артистка отмечала, как важно для нее выступать. "Для меня это целый мир, целая жизнь. Я хочу донести до любимой публики как можно больше", - делилась 72-летняя Светлана Николаевна.

Светлана Крючкова в передаче "Судьба человека". Фото: Кадр видео

Последние восемь лет звезда борется с онкологическим заболеванием, потому отказывается от больших проектов. Однако ради юбилея любимого города приняла участие в концерте. При этом ранее знаменитость честно признавалась: "Сегодня мне хорошо, а завтра - нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают".

О болезни в 2015 году она узнала случайно. "Были боли сильные, я ходила к врачам. Они проверяли, но говорили, что ничего нет страшного. И тут кот стал залезать на мое больное место. В итоге у меня была опухоль 14 с половиной сантиметров, четвертая стадия", - вспомнила Светлана Николаевна.

За плечами Крючковой три неудавшихся брака. Сейчас актриса живет одна. По ее словам, печально осознавать тот факт, что с ней рядом нет тех, кого она любит. Сыновья знаменитости давно живут своей жизнью. "Мне так страшно. Чувствую, что осталась одна..." - откровенничала актриса.