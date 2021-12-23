У больной раком Светланы Крючковой парализовало половину лица

Актриса Светлана Крючкова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Светлана Крючкова несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Сейчас актриса старается отказываться от предложений в долгоиграющих проектах по состоянию здоровья. Не так давно звезда фильма "Родня" столкнулась еще с одной бедой. После тяжелейшего коронавируса у нее начались осложнения. У артистки парализовало одну сторону лица.

"Сегодня мне хорошо, а завтра - нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают", - говорит Светлана Крючкова.

2021 год выдался для нее очень непростым. "Я перенесла тяжелый коронавирус. И у меня было очень много осложнений, одно за другим. И надо радоваться, что Бог дал силы все это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву «п». Меня спасло чувство юмора, близкие и, конечно, врачи из военно-медицинской академии. Наши неврологи меня вытащили", - призналась она в интервью kaliningrad.kp.ru.

Очень долго она восстанавливалась после ковида. У нее были депрессия и бессонница. "Я лежала лицом к стенке и ничего не хотела, даже кушать. Довольно долго это было, слабость была", - признавалась знаменитость.

Рядом с ней был ее пушистый любимец. "Кот. Да. Он хороший. Приходил, ложился на меня. А недавно укусил меня. Я по телефону разговаривала два с половиной часа, а он хотел, чтобы я его гладила. Не дождался и куснул", - поделилась Крючкова.

Кстати, как рассказывала артистка, диагноз "рак четвертой стадии" ей поставили в 2015 году совершенно случайно благодаря ее коту. "Были боли сильные, я ходила к врачам. Они проверяли, но говорили, что ничего нет страшного. И тут кот стал залезать на мое больное место. Ласкаясь ко мне, он все время ложился на одно и то же место, был нервным. Я попросила врачей найти причину, и они нашли - опухоль четвертой стадии размером в 15 сантиметров. Причем нашли не сразу, сначала анализы показывали, что все в порядке. Только после варварской биопсии без наркоза был поставлен диагноз, четвертая стадия", - отмечала Светлана Николаевна.

Артистка также сообщала, что, когда у нее нашли опухоль, она первым делом переписала завещание, а потом выбрала платье для погребения. "Я даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать, а еще вместе со своей массажисткой выбрала платье для последнего пути", - резюмировала звезда.

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