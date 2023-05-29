Скакавшая с украинским флагом мать Наташи Королевой внезапно вернулась в Россию Фото: Иван МАКЕЕВ

Мама Наташи Королевой внезапно вернулась в Россию. Людмила Порывай воссоединилась с дочерью на теплоходе. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" вместе с родительницей веселилась до упаду.

Наташа Королева отправилась в круиз по Волге. Певица поднялась на борт теплохода в компании мамы Людмилы Порывай. Сей факт невероятно удивил поклонников звездной семьи.

До недавнего времени публика была уверена, что родительница Королевой нескоро прилетит в Москву. Бойкая пенсионерка с весны 2022 года не появлялась в России. Дело в том, что Порывай давно живет в Америке. А во время одного из концертов она хохотала на сцене и скакала с украинским флагом.

До этого пенсионерка вдрызг разругалась с Сергеем Глушко. Патриотично настроенный стриптизер публично поддерживает Россию. Порывай публично отреклась от зятя, демонстративно отписавшись от него в соцсетях. Сейчас же, судя по всему, Людмила Ивановна о прошлогоднем скандале не вспоминает.

Напомним, Порывай много лет назад перебралась в Штаты. Там у нее есть роскошная недвижимость на берегу океана. В Майами пенсионерка получает минимальные пособия от государства. "В Америке получаю пенсию. Хоть я ни одного дня не работала, у меня пенсия - 600 долларов - по старости", - хвасталась не так давно женщина.

Помимо этого деньгами ей помогает состоятельный вдовец Игорь Эльперин, за которого она вышла замуж. "Он потерял жену, я - мужа, нам за 50, и, казалось, что вряд ли стоит что-то начинать вновь! Но мы рискнули и живем счастливо вот уже 20 с лишним лет! Так что любви все возрасты покорны! Главное, найти свою половинку", - откровенничала артистка.