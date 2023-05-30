Даже панику навести не получилось: В попытках ударить по Москве ВСУ промахнулись не только беспилотниками

Утренняя атака Москвы украинскими беспилотниками – не есть что-то неожиданное. Такое развитие событий прогнозировалось достаточно давно. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

КЛИЧКО НАКАРКАЛ

Утренняя атака Москвы украинскими беспилотниками – не есть что-то неожиданное. Она прогнозировалась давно. Если украинский режим способен куда-то дотянуться, то обязательно постарается это сделать. И наша ПВО в районе столицы явно была к этому готова. Тем более, что и Зеленский, и явно стоящий за этой атакой глава военной разведки Украины Буданов буквально вчера, пыжась от предстоящей «перемоги», грозили-предупреждали: «скоро русские пожалеют». Да и мэр-златоуст Киева Кличко накануне «случайно» спрашивал главу ВСУ Залужного, когда же украинские дроны полетят на Москву. Так что это вполне могло быть ответом Залужного. Или мэр-боксер что-то заранее знал.

Впрочем, это уже не так важно.

Сколько там беспилотников прилетело и что это за аппараты – с этим разберется наше Минобороны. Не сомневаюсь.

БЕЗ ПАНИКИ

Военные эксперты по винтику изучат обломки дронов и сделают выводы - почему украинские дроны ударили именно по жилым домам в Москве (не нанеся, впрочем, крупных разрушений). Ведь это - явный теракт, а никакие не «военные действия».

И, конечно, можно восхититься реакцией жителей домов в Москве, куда пришлись прилеты. Никакого испуга и паники! Подумаешь, дроны. И вместо эвакуации в соседние школы (что им предложили местные власти) большинство граждан просто разъехались по своим делам. От подобной бравады, конечно, тоже пользы нет, а вред может быть весьма существенный. Давайте договоримся, что у властей и информации больше, и опыта, и тех же возможностей для противодействия таким атакам. И разгребания последствий. Поэтому – лучше слушаться. Что ни в коем случае не означает, будто кто-то у нас запаниковал.

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ

И подходим к главному. Российские войска никогда специально не бьют по гражданским объектам. Удары идут только по скоплениям военных, техники, или инфраструктурным объектам двойного назначения. То есть – по законным военным целям. Хотя ПВО Украины, пытаясь сбить ракеты и дроны, часто «мажет» и лупит как раз по многоэтажкам.

А стая украинских беспилотников летела целенаправленно по Москве и пригородам. Никакой военной цели у таких ударов быть не могло. Только психологический эффект. Прилет по российской столице преследовал наиважнейшую для Киева цель – вызвать панику у россиян, которые проживают в условиях спокойствия и безопасности. С паникой ВСУ явно промахнулись, и, похоже, получили обратный эффект. Жители Москвы теперь убедились, что угроза от режима Украины для них столь же реальна, как и для обитателей городов и деревенек на границе с Незалежной. И что эти угрозы могут быть устранены только после капитуляции сегодняшней киевской власти с крахом ее идеологии ненависти к России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Грохот раздался в пять утра, службы приехали очень быстро»: Очевидец рассказал об атаке беспилотника в Москве

Очевидец рассказал о влете беспилотника в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)