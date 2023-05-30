Информационный налет: в чем смысл атаки украинских дронов на Москву и к чему готовиться

После наших удачных ударов по складам по всей Украине и системам ПВО в столице противник решил продемонстрировать, что способен отвечать атаками на Москву Фото: REUTERS

Старая аксиома, выведенная еще Антоном Павловичем: если на сцене висит ружье, то оно обязательно должно выстрелить. Зачем участвующей в конфликте стране в промышленных масштабах делать ударные беспилотники, дальность работы которых превышает не то, что наши тыловые зоны СВО, но и ее ближайшее приграничье. Явно не для того, чтобы возить их по оружейным выставкам, нахваливая тактико-технические характеристики.

Людям, глубоко погруженным в происходящее на Украине давно было очевидно, что для Киева нет никаких «красных линий». Командование ВСУ исходит только из технических возможностей, которые у них есть на сегодняшний день. Появились «Хаймарсы» - пошли высокоточные удары по складам и пунктам управления. Модернизировали советские беспилотники «Рейсы» - начали пытаться бить по военным аэродромам в глубине России. Дали Storm Shadow — атакованы Луганск, Мариуполь и Бердянск, считавшиеся доселе безопасными тыловыми городами.

У Украины сегодня есть целая линейка ударных беспилотников как собственного производства, так и иностранного. Как ближнего, так и дальнего радиуса действия. И вопрос их массового применения был лишь вопросом времени. Очевидно, что никакого тактического и тем более стратегического значения налет на Москву не имеет. Зеленский очень часто действует скорее из пиар-соображений, нежели из военной необходимости.

Атака на Белгородскую область под ширмой «Русского добровольческого корпуса» - одна из таких. В информационном поле нужно было чем-то подсластить пилюлю потери Артемовска. И надо сказать, Киеву это удалось. Украинцы моментально забыли о своей «фортице», окунувшись в обсуждение рейда «рассерженных патриотов». После наших удачных ударов по складам по всей Украине и системам ПВО в столице противник решил продемонстрировать, что способен отвечать атаками на Москву.

Какие объекты выбрало командование ВСУ для поражения мы, вероятно, уже не узнаем, потому что на подлете к городу большинство дронов было сбито «Панцирями», для которых заметная, шумная и не самая скоростная беспилотная система — не самая сложная цель. Главное быть готовым к ее появлению. И, судя по всему, выводы после атаки на Кремль были сделаны — камикадзе не долетели до центра Москвы. Большая их часть была сбита в Подмосковье. Три дрона врезались в жилые многоэтажки — либо из-за работы систем радиоэлектронной борьбы, либо из-за ошибок в пилотной программе.

Но для Киева этого вполне достаточно, в соцсетях уже празднуют очередную перемогу, забыв, что только по Киеву и только минувшей ночью прилетело больше 30 «Гераней». Наши удары по территории Украины и ее столице носят осмысленный характер, имеющий стратегические цели. Налет же противника на Москву — сугубо информационный. Уверен, он не последний. И наверняка масштабы атак будут только нарастать. Это повод для тех, у кого еще были иллюзии, понять, что это не чей-то далекий конфликт, который обойдет стороной. При этом нет смысла посыпать голову пеплом. Этими дронами Киев не может нанести серьезный ущерб современной городской инфраструктуре. Надо учиться жить в новой реальности, которая началась не сегодня утром, а весной 2014 года. Донбасс это понял девять лет назад, Белгород — после 24 февраля прошлого года. Пора просыпаться всем.

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