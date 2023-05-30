Холод помогает сжигать жир: ученые открыли новый способ похудения

Ученые открыли эффект для похудения от криотерапии
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Небольшое исследование итальянских ученых с участием 29 человек показало, что воздействие экстремально низких температур на все тело, криотерапия, приносит пользу в качестве дополнительного способа борьбы с ожирением.
В прессе не раз появлялись сообщения о том, что и кинозвезды, и спортсмены, время от времени любят постоять пару минут при минус 110 по Цельсию в криокамере, мол, это снимает мышечную боль и дает небывалый заряд бодрости. Говорят, что Дэниел Крейг спасался так после съемок на износ в фильмах про Джеймса Бонда, по отдельным сообщениям, к криотерапии прибегает и звезда футбола Криштиану Роналду.
Оказывается, такая практика помогает и тем, кто борется с ожирением. 29 человек проходили комплексную программу по избавлению от лишнего веса, которая включала в себя диету, комплексы физических упражнений и программу психологической терапии. Дальше людей в программе разделили на две группы: одна провела две минуты в криокамере с отрицательной температурой минус 110 градусов по Цельсию, а другая - столько же времени в криокамере с отрицательной температурой 51 градус по Цельсию. Участники заходили в криокамеры по 10 раз в течение двух недель.
После такого холодового воздействия общий уровень холестерина снизился на 20% у участников, которые заходили в более холодную криокамеру, и всего на 9% у тех, кто заходил в камеру потеплее. Уровень глюкозы в крови снизился на 10% у участников, которые ходили в камеры с температурой ниже 110 градусов (по сравнению с 3% в контрольной группе), а окружность талии уменьшилась на 6% (по сравнению с 1% в контрольной группе).
Криотерапия, скорее всего, не сжигает жир напрямую, но может поддерживать механизмы в организме, которые косвенно способствуют сбрасыванию жира, отмечают исследователи. Особенно неожиданными для ученых стали показатели в виде пониженного содержания жиров и глюкозы в крови, правда, чтобы понять, работает ли это на больших группах людей, нужны дополнительные исследования.
Замедление кровотока ограничивает количество иммунных клеток, которые доходят до мышц, что может предотвращать возникновение болевых ощущений и укорять процесс восстановления.
Некоторые исследования подтверждают, что криотерапия может снижать боль, например, у людей с ревматоидным артритом, и способствовать заживлению после травм, полученных в результате чрезмерной физической нагрузки, однако есть и другие результаты, которые показывают, что люди не испытывают никаких изменений состава тела после 10 сеансов холодового воздействия.
Крупные обзоры научных исследований о применении криотерапии в медицине показывают, что воздействие экстремального холода в определенном смысле имитирует физические упражнения, поскольку влияет на экспрессию миокинов (белки, вырабатываются в ответ на сокращение мышц), как во время тренировки. Это открывает возможности для лечения метаболических заболеваний, таких как ожирение и диабет 2 типа.
С биохимической точки зрения криотерапия всего тела не всегда вызывает заметные изменения сразу после воздействия, но окончательный результат (с точки зрения снижения боли, болезненности, стресса и восстановления после тренировки) очень часто улучшается после нескольких сеансов.
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