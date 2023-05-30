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Политика30 мая 2023 13:49

Владимир Путин - об атаке беспилотников на Москву: "Киев провоцирует нас на зеркальные действия"

Путин назвал атаку беспилотников на Москву 30 мая 2023 года террористической деятельностью
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Владимир Путин прокомментировал атаку украинских дронов по Москве во вторник, 30 мая.

- Началось все давно, еще после развала СССР. Было неизбежно, что будет конкуренция с Россией, но мы думали, что она будет цивилизованной, на основе культурной общности. Но все пошло по-другому. Территорию, которую называют Украиной, в основном контролировали люди с Запада, они создавали там анти-Россию, - заявил глава страны.

Президент напомнил, что в 2008 году Киев «без всяких внешних признаков напряженности» попросился в НАТО. Альянс ответил, что «двери открыты». Потом в 2014-м произошел госпереворот.

- Теперь дошло до удара беспилотниками. Российские вооруженные силы вынуждены были ответить на развязывание на Донбассе войны - вынуждены были сначала ответить началом СВО. Они наносят по военным объектам Украины удары высокоточным оружием, - напомнил Владимир Владимирович.

- Мы говорили о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Два дня назад ударили по штабу военной разведки Украины. Но Киев выбрал запугивание граждан и удары по жилым здания. Явный признак террористической деятельности, - добавил он.

Российский лидер оценил работу ПВО.

- Система ПВО сработала штатно, но есть над чем работать. Мы сталкивали с чем-то подобным в Сирии. Но несопоставима территория авиабазы и Москвы. Понятно, что надо делать для уплотнения ПВО, - сказал Путин.

Глава страны признался, что его «беспокоит» попытки Киева «вызвать ответную реакцию».

- Нас провоцируют на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим сделать, - заявил президент.

В конце своего комментария президент отметил, что Украина не оставляет попытки сделать грязную бомбу.

- Есть попытки дезорганизовать работу ЗАЭС, использовать грязные устройства, связанные с атомной промышленность. Что бы мы ни говорили – всегда будут искать виноватых в России, - резюмировал Владимир Владимирович.

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