Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин прокомментировал атаку украинских дронов по Москве во вторник, 30 мая.

- Началось все давно, еще после развала СССР. Было неизбежно, что будет конкуренция с Россией, но мы думали, что она будет цивилизованной, на основе культурной общности. Но все пошло по-другому. Территорию, которую называют Украиной, в основном контролировали люди с Запада, они создавали там анти-Россию, - заявил глава страны.

Президент напомнил, что в 2008 году Киев «без всяких внешних признаков напряженности» попросился в НАТО. Альянс ответил, что «двери открыты». Потом в 2014-м произошел госпереворот.

- Теперь дошло до удара беспилотниками. Российские вооруженные силы вынуждены были ответить на развязывание на Донбассе войны - вынуждены были сначала ответить началом СВО. Они наносят по военным объектам Украины удары высокоточным оружием, - напомнил Владимир Владимирович.

- Мы говорили о возможностях нанесения ударов по центрам принятия решений. Два дня назад ударили по штабу военной разведки Украины. Но Киев выбрал запугивание граждан и удары по жилым здания. Явный признак террористической деятельности, - добавил он.

Российский лидер оценил работу ПВО.

- Система ПВО сработала штатно, но есть над чем работать. Мы сталкивали с чем-то подобным в Сирии. Но несопоставима территория авиабазы и Москвы. Понятно, что надо делать для уплотнения ПВО, - сказал Путин.

Глава страны признался, что его «беспокоит» попытки Киева «вызвать ответную реакцию».

- Нас провоцируют на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим сделать, - заявил президент.

В конце своего комментария президент отметил, что Украина не оставляет попытки сделать грязную бомбу.

- Есть попытки дезорганизовать работу ЗАЭС, использовать грязные устройства, связанные с атомной промышленность. Что бы мы ни говорили – всегда будут искать виноватых в России, - резюмировал Владимир Владимирович.

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