Хоть топор вешай: Названы самые курящие страны мира

Несмотря на позитивную тенденцию, в мире всё еще выкуривается 13 млрд сигарет в день Фото: Shutterstock

31 мая отмечался Всемирный день без табака. Еще в 1987 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выбрала эту дату, провозгласив глобальную борьбу с пагубной привычкой. Однако, судя по цифрам, до победы в битве еще далеко: в мире насчитывается более 1,3 миллиардов курильщиков. Табак ежегодно убивает 8 миллионов человек, в том числе, 1,2 миллиона пассивных курильщиков. Несмотря на позитивную тенденцию, в мире всё еще выкуривается 13 млрд сигарет в день. Это означает, что каждую минуту 9,5 млн человек тянется к пачке. Но курильщики распределены по планете довольно неравномерно.

Самые высокие показатели фиксируются в Юго-Восточной Азии и на Балканах, а вот в самыми некурящими оказались африканцы. Причем во многих странах Азии уровень курения, как правило, очень высок среди мужчин и очень низок среди женщин. В Индонезии, например, смодят 76% мужчин, а женщин курения среди мужчин, а женщин - только 3%.

Тройку самых курящих стран возглавляют тихоокеанские островные государства — Науру (52,1% населения), Кирибати (52%) и Тувалу (48,7%). На четвертой строчке обосновалась Мьянма (45,5%). Пятерку замыкает Чили, где курят почти 45% населения. Страна является феноменом в Южной Америке, в целом на континенте показатели ниже в два раза.

Среди европейцев самыми заядлыми курильщиками оказались сербы (40,6%), которые находятся на 7 строчке. Также в десятку попали греки и болгары (по 39%). В двадцатке обосновались боснийцы, киприоты, латыши и хорваты. Самой курящей нацией западной Европы оказались французы, где, несмотря на старания правительства, курят 34%

Россия, с 29% курильщиков, обосновалась в четвертом десятке (41 место). На одном уровне с нами Испания, Швеция и Германия. Самыми безразличными к пагубной привычке оказались африканцы. В Гане, Эфиопии и Нигерии же табаком злоупотребляют меньше 5 %.

Страны по всему миру радикально противостоят курению. Все мы знаем стандартный набор мер: пугающие рисунки на пачках сигарет, запрет пропаганды табака, возрастной ценз на продажу, ограничения на курение в общественных местах. Стараются бить и по карману: в Австралии, например, пачка сигарет сейчас стоит на наши деньги больше 1500 рублей. Штрафы за курение в неположенном месте достигают десятков тысяч рублей.

Но многие страны идут дальше и ищут более радикальные или оригинальные решения. В Бутане еще в 2004 году ввели полный запрет на продажу табака. В Новой Зеландии приняли закон, по которому граждане, родившиеся после 2009 года никогда не получат права покупать сигареты. В 21 из 50 штатов США законодательно разрешено отказывать курильщикам в работе. В Швеции курящие студенты не смогут получить стипендию. Некоторые государства используют пряник вместо кнута. В Малайзии для некурящих предусмотрены льготные кредиты. Другие вводят премии за отказ от курения. Однако эффективность этих мер для активно оспаривается, а число курильщиков все еще вызывает тревогу мирового сообщества.

Статистика по странам.

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