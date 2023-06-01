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Звезды1 июня 2023 19:20

Дмитрий Дибров прервал молчание и сделал заявление об увольнении из "Кто хочет стать миллионером?"

Дмитрий Дибров высказался об увольнении из "Кто хочет стать миллионером?"
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Дмитрий Дибров месяц хранил молчание после того, как его уволили из шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Дмитрий Дибров месяц хранил молчание после того, как его уволили из шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Дибров месяц хранил молчание после того, как его уволили из шоу "Кто хочет стать миллионером?" Телеведущий успел отдохнуть с семьей в Кении, занялся обустройством дома на Рублевке. А на днях впервые высказался о новой ведущей передачи Юлианне Карауловой.

Дмитрий Дибров на протяжении 20 лет вел шоу "Кто хочет стать миллионером?" Однако недавно стало известно, что шоумену нашли замену. В эфир уже вышло несколько выпусков программы с новой ведущей Юлианной Карауловой.

Будучи участницей программы некоторое время назад она выиграла три миллиона рублей. При этом сам Дмитрий тоже пытался получить приз, но больше 200 тысяч не выигрывал.

К слову, после своего увольнения артист не давал комментарии. И вот теперь он прервал молчание. Многодетный отец пожелал удачи своей преемнице.

Он призвал зрителей поддержать девушку. Дмитрий напомнил, что похожая ситуация была в начале нулевых, когда его заменили на Максима Галкина*. "Тогда Максим* выиграл конкурс на замещение должности ведущего и заменил меня. Тоже недовольные зрители требовали вернуть Диброва. И я говорил, что вы уже через три месяца забудете, что я когда-то вел эту программу, будете находить новые достоинства у нового ведущего", - цитирует Диброва News.ru.

Cемь лет шоу вел пятый муж Аллы Пугачевой. А в 2008-м в кресло ведущего вновь вернулся Дмитрий. Сейчас же, по его словам, он остается штатным сотрудником Первого канала.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯДмитрий Дибров: досье KP.RU