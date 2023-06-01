Дмитрий Дибров прервал молчание и сделал заявление об увольнении из "Кто хочет стать миллионером?"

Дмитрий Дибров месяц хранил молчание после того, как его уволили из шоу "Кто хочет стать миллионером?" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Дибров месяц хранил молчание после того, как его уволили из шоу "Кто хочет стать миллионером?" Телеведущий успел отдохнуть с семьей в Кении, занялся обустройством дома на Рублевке. А на днях впервые высказался о новой ведущей передачи Юлианне Карауловой.

Дмитрий Дибров на протяжении 20 лет вел шоу "Кто хочет стать миллионером?" Однако недавно стало известно, что шоумену нашли замену. В эфир уже вышло несколько выпусков программы с новой ведущей Юлианной Карауловой.

Будучи участницей программы некоторое время назад она выиграла три миллиона рублей. При этом сам Дмитрий тоже пытался получить приз, но больше 200 тысяч не выигрывал.

К слову, после своего увольнения артист не давал комментарии. И вот теперь он прервал молчание. Многодетный отец пожелал удачи своей преемнице.

Он призвал зрителей поддержать девушку. Дмитрий напомнил, что похожая ситуация была в начале нулевых, когда его заменили на Максима Галкина*. "Тогда Максим* выиграл конкурс на замещение должности ведущего и заменил меня. Тоже недовольные зрители требовали вернуть Диброва. И я говорил, что вы уже через три месяца забудете, что я когда-то вел эту программу, будете находить новые достоинства у нового ведущего", - цитирует Диброва News.ru.

Cемь лет шоу вел пятый муж Аллы Пугачевой. А в 2008-м в кресло ведущего вновь вернулся Дмитрий. Сейчас же, по его словам, он остается штатным сотрудником Первого канала.

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