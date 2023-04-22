Молодая жена Диброва взвыла после его увольнения из шоу "Кто хочет стать миллионером" и привела в дом священника

Полина Наградова и Дмитрий Дибров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дмитрий Дибров переживает не лучшие времена. Новый сезон шоу "Кто хочет стать миллионером?" выйдет без 63-летнего ведущего. Он вел проект более 15 лет. О том, что поклонники больше не увидят кумира, стало известно совсем недавно. Шоу не выходило в эфир с 2022 года, когда было приостановлено вещание всех развлекательных программ.

Три дня назад появились новости о том, что Дмитрий Дибров попал в аварию. Он ехал за рулем своего Mercedes-Benz и врезался в микроавтобус полиции. Телеведущий отметил, что чувствует себя хорошо. Одновременно с этими новостями стало известно, что Диброва убрали из шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Подробности раскрыла его молодая жена Полина Наградова. Она отметила, что в день аварии ее муж спешил на серьезный разговор.

"Сегодня Дима собирался на очень важную встречу к Константину Львовичу Эрнсту, ехал на нервяке. Перед выездом некоторое время он не мог выехать, потому что машину загородил наш водитель. Ключа не было на месте, чтобы отогнать эту машину. Дима звонил водителю, который не брал трубку. Он ковырялся где-то во дворе. Муж эмоционально поговорил с ним. Тот сказал, что увольняется. Диме пришлось сесть за руль", - призналась многодетная мать.

Женщина, которая вместе с мужем воспитывает троих детей, также сообщила, что находится в шоке от известия об увольнении супруга. Телеведущий получал, по его словам, не менее 3,5 млн рублей в месяц. Он был главным источником дохода семьи. А у пары дом на Рублевке на 20 комнат, который надо на что-то содержать.

"У меня даже чашка выпала из рук", - призналась Полина, комментируя печальные новости лежа на массажной кушетке.

И тут же взвыла: "Я выходила замуж за ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» Что теперь делать?"

После череды неудач жена Диброва привела в дом священника и попросила освятить дом. Обладательница титула "Миссис Россия-2017" уверена, что ритуал поможет уберечь многодетную семью от невзгод.

"Отец Максим сегодня к нам приехал. И я поняла, что череда этих событий может связана с затмением. Но мне так будет легче и проще, я попросила его освятить дом", - поделилась длинноногая красавица.

Стоит отметить, что недавно она выгнала домработницу и ее мужа после инцидента в аэропорту. Помощник встречал супругов и не убрал в машину рюкзак Дмитрия с ценными вещами, документами и компьютером.

"Ребята из Узбекистана. Изначально все было хорошо. Меня очень устроила домработница. Но трудно найти пару, чтобы два человека хорошо работали. Кто-то один постоянно косячит. Мой помощник по хозяйству делал это по щелчку. Постоянно какие-то проблемы, делал все так, как он считает. Конечно, меня это раздражало", - призналась обладательница титула "Миссис Россия-2017".