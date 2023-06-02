«Мы до сих пор не можем насытиться друг другом!»: Ирина Алферова рассказала о счастливом браке

Более 35 лет Ирина Алферова живет в браке с актером Сергеем Мартыновым. Фото: «Забайкальский международный кинофестиваль»

Более 35 лет Ирина Алферова живет в браке с актером Сергеем Мартыновым. О счастливом союзе с артистом звезда рассказала на творческом вечере в Чите, на «Забайкальском международном кинофестивале».

- На этот замечательный кинофестиваль меня пригласил мой друг Александр Михайлов. И он был прав: тут теплая атмосфера, фестиваль прекрасный, - говорит Ирина Алферова. - Что касается меня, то да, отвечая на вопрос из зала, говорю: я счастливая женщина.

Рядом со мной уже более 35 лет мой муж, актёр Сергей Мартынов. И мы до сих пор не можем насытиться друг другом. Нам безумно интересно вместе.

Сережа -мое счастье. Ему я могу доверять. Если он что-то делает, значит, не было других вариантов, - делится своим счастьем Ирина. - Муж смотрит на меня, как тогда, в первый день нашей встречи. Вообще для любой женщины важно внимание, чтобы мужчина считал ее богиней, говорил об ее исключительности, уделял ей временя. Сережа - настоящий мужчина. Он может все: сделать столик, починить компьютер. А работу по дому я делаю сама. Это не мужское дело. Зато у меня рядом есть близкий человек, перед которым я не боюсь показать слабость, - призналась актриса.

Напомним, Ирина Алферова была 15 лет в браке с легендой кино Александром Абдуловым. После разрыва с Александром Ирина встретила своего нынешнего мужа Сергея Мартынова.

- Он меня спас, когда я была на краю пропасти. Сережа отогрел меня своей любовью, - рассказывает KP.RU актриса.

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