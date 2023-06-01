Ирина Алферова вышла в свет в платье с глубоким декольте и поразила внешним видом

Ирина Алферова. Фото: архив фестиваля.

Ирина Алферова впервые за долгое время появилась на публике. Актриса приехала в Читу, где прошлась по дорожке цвета багульника юбилейного X Забайкальского международного кинофестиваля. Артистка стала одной из самых долгожданных гостий киносмотра.

Ирина Алферова блеснула роскошным нарядом на кинофестивале. Актриса надела элегантное платье лазурного цвета с глубоким декольте и разрезом до бедра. Знаменитость прекрасно выглядела. Она призналась, что уделяет сборам на всевозможные мероприятия не так много времени. Ирина Ивановна в рамках фестиваля провела творческий вечер.

Стоит отметить, что артистка впервые за долгое время вышла в свет. Она работает фактически через день: спектакли, гастроли, съемки. Звезде экрана не хватает времени на светские мероприятия.

Отметим, в 80-х годах Ирина Ивановна была одной из самых популярных актрис. Во время учебы на четвертом курсе ГИТИСа ей досталась роль Даши в телеэпопее "Хождение по мукам". Картина принесла начинающей актрисе всесоюзную известность.

Сейчас артистка меньше снимается, зато раскрылся ее театральный талант. "У меня такой характер, раз уж я вошла в работу, то доделаю ее до конца. Я каждую свою героиню оправдываю, облагораживаю", - говорит актриса.

А еще признается: "Я не понимаю старости, она мне совершенно не нравится. Cо своей внешностью приходится мириться. Смотрю иногда в зеркало, и кажется, что передо мной чужое лицо. Внутри-то ты не стареешь. В молодости нужно максимально все успеть: начитаться, насмотреться, научиться, пережить. А в старости должны быть любимые занятия, внуки, муж. Я вот люблю побыть одна, мне с собой не скучно".