Ирина Алферова резко высказалась о внебрачном сыне Александра Абдулова

Ирина Алферова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Алферова прокомментировала появление у Александра Абдулова внебрачного сына. За последние полгода это уже второй случай, когда у знаменитого артиста объявляются дети. А судя по датам рождения, известный актер изменял Ирине Ивановне.

Ирина Алферова ничего не знала о рождении у своего бывшего мужа Александра Абдулова внебрачных сыновей. На расспросы ушлых репортеров актриса ответила довольно резко. "Не знаю ничего и знать не хочу! Это не ко мне", - цитирует ее blitz.plus.

Новость о том, что у актера есть еще один наследник, взбудоражила общественность. Александр Коваль работает актером массовки, родился в Усть-Каменогорске. Мать вырастила его одна и никогда не рассказывала историю своей бурной молодости.

Ольга Коваль была костюмершей Одесской киностудии во время съемок фильма "Десять негритят". Там она и потеряла голову от Александра Гавриловича. В то время артист был женат на Алферовой. В браке не появилось совместных детей.

Беременная Ольга уехала в Казахстан, где родила мальчика. Она якобы сообщила об этом своему возлюбленному и даже выслала ему фото, но тот никак не отреагировал.

Стоит отметить, что Коваль не единственный, кто претендует на родство с Абдуловым. В Петербурге ранее объявился еще один внебрачный Александра Гавриловича. Сергей Шиподько рассказал о том, что его мама познакомилась с актером в одном из московских ресторанов. Завязался бурный, но непродолжительный роман, в результате которого женщина родила мальчика. Она долго хранила тайну и не говорила отпрыску, кто отец. А вот самому актеру якобы показала кроху. Но Абдулов лишь отмахнулся от нее.

Елена Проклова ранее так высказывалась о внебрачных детях актера: "Саша всегда был одержим семьей, очень хотел детей. Если бы у него была возможность иметь сына, он бы ухватился за нее".