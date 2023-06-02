Францию захлестнула "перестройка": Из-за инфляции жители страны переделывают свои дома в пункты выдачи заказов

Кевин Маржери живет в небольшом городке Бейнс, население которого составляет всего 7 тысяч человек. Он превратил веранду своего дома в первый и единственный пункт выдачи заказов в муниципалитете.

В связи с продолжающимся экономическим кризисом и растущей инфляцией в Европе французы неустанно стремятся найти способ увеличить свой доход и вернуться к привычному для них уровню жизни. Так, поразительное количество – уже 120 тысяч человек, приняли решение превратить свои дома в пункты выдачи заказов. Для них подобная мера уже стала дополнительным заработком, поскольку такие пункты есть не в каждом городе, а далеко не всем людям удобно сидеть дома и ждать доставку.

Кевин Маржери живет в небольшом городке Бейнс, население которого составляет всего 7 тысяч человек. Он превратил веранду своего дома в первый и единственный пункт выдачи заказов в муниципалитете. Кевину приходят от 250 до 400 заказов в месяц, покупатели которых могут забрать их в будние дни с 9:30 до 20:00.

«Для меня он – спаситель», – поделился местный житель по имени Флоренс. – «Надеюсь, что Кевин не закроет пункт, поскольку он единственный, кто делает это в округе».

Сам же Кевин рассказал, что получает 40 евроцентов за посылку или от 100 до 150 евро в месяц (8-13 тысяч рублей). Это лишь одна из его нынешних подработок, чтобы вернуться к привычному для него уровню жизни.

«Я делаю это, чтобы сводить концы с концами. У меня есть небольшие личные и семейные проблемы, которые не позволяют мне работать днем. Поэтому я работаю ночью и разношу газеты рано утром. Еще я убираюсь на почте, а зимой даже переодевался в Деда Мороза. Нужно жить, нужно есть, поэтому у меня нет выбора», – посетовал Кевин.

Флоранс Сарасола также превратила свою квартиру в пункт выдачи, но принимает лишь 30 заказов в месяц. Она выдает их покупателям три раза в неделю, когда работает удаленно из дома. По ее мнению, так она совмещает приятное с полезным, получая дополнительный заработок и одновременно позволяя соседям не сидеть дома, в ожидании курьера.

Представители французского сервиса доставки Welco, являющегося одним из трех самых крупных в этой нише, отметили, что более 1500 человек регулярно забирают со складов посылки, чтобы в дальнейшем перевезти их в собственный пункт выдачи.

«Мы из Ардеша [департамент в центральной части юга Франции – прим.ред.]. Когда мы запускали проект, главным образом, мы думали об оказании услуг доставки лишь в сельской местности. Теперь подобные пункты выдачи есть по всей Франции и даже в Бельгии», – подчеркнул один из основателей Welco Матье Мазойе.

В январе французские пекари уже грозились сократить производство багета из-за высокой инфляции. По их словам, повышение цен на продукты и электроэнергию просто не позволяло работать не в убыток, поэтому многим булочникам пришлось закрыть свои пекарни.

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