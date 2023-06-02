Как показал недавний репрезентативный опрос, большая часть немцев против поставок крылатых ракет на Украину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как показал недавний репрезентативный опрос, большая часть немцев против поставок крылатых ракет на Украину. Поводом для проведения опроса послужила дискуссия о том, должна ли Германия следовать примеру Великобритании и поставлять Украине ракеты большой дальности. Опрос проводился институтом исследования общественного мнения Forsa по запросу частной телерадиокомпании RTL.

Во время февральского опроса большинство немцев высказалось против поставок истребителей на Украину. В апреле результат опроса был тем же.

В начале январе немцы высказывались против поставок танков на Украину. Двумя неделями позже их отношение к поставкам танков было неоднозначным, а третий опрос, проведенный в конце января, показал, что немцы поддерживают поставки танков Leopard. Одобрение большинства пришлось как раз вовремя. 25 января канцлер Олаф Шольц пообещал Украине поставить танки Leopard 2.

В период с начала и до конца января немецкие СМИ сделали многое, чтобы переломить общественное мнение. Например, 21 января газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вышла под заголовком «Почему танки необходимы». В подводке к статье говорится ни больше ни меньше следующее: «Мир на Украине будет возможен лишь тогда, когда Владимир Путин осознает, что он может потерять всё в этом конфликте. Вот почему Украине нужно оружие, которого боится Россия».

Немецкая журналистика вытащила немецкое «вундерваффе» из риторического нафталина, где оно пролежало последние 80 лет. На следующий день Tagesschau, крупнейшая по охвату аудитории новостная программа Германии, задалась вопросом «Почему Украина хочет получить танки Leopard?», а тремя днями ранее в той же программе немцам разъяснили «Что делает Leopard 2 таким ценным». Немецкое радио Deutschlandfunk также задается вопросом «Почему Leopard 2 так важны для Украины?». И даже швейцарская газета Neue Züricher Zeitung поясняет: «Танки: почему они жизненно необходимы Украине».

Уже по одним только заголовкам становится понятно, что это была скоординированная медиа-кампания по изменению общественного мнения. В дополнение к этому проводились ток-шоу и интервью с экспертами, которые единодушно отстаивали необходимость поставок танков. Немцами объясняли, что только с помощью немецких танков Украина сможет победить Россию. Дебаты на эту тему сопровождались умиротворяющими заявлениями, что, поставляя тяжелое вооружение, Германия не становится стороной конфликта. Сам федеральный канцлер заверял в этом немцев.

В свете неприятия немцами поставок истребителей и крылатых ракет для немецких СМИ вырисовывается чёткий рабочий заказ: это мнение должно быть изменено, раз западные страны требуют от Германии поставок крылатых ракет и боевых самолетов.

В публичном поле относительно поставок танков практически не было инакомыслящих. Разнообразие мнений, которое в иных случаях так ценится в Германии, просто пропало. У потребителей СМИ, которые были против поставок танков, должно было создаться впечатление, что они одиноки в своем мнении. Только один комментатор радиоволны MDR, которая принадлежит общественному вещателю ARD, высказался в радио-эфире против поставок танков. Это был первый комментарий журналистки Ромми Арндт для ARD и, вероятно, последний. На нее обрушился шквал критики, прежде всего в твиттере, со стороны политиков и СМИ. Арндт получила поддержку только от альтернативных СМИ.

Удо Лилишкис, бывший корреспондент ARD в России, так прокомментировали слова своей коллеги: «Свобода мысли, да. Свобода мнений в публично-правовом радиовещании это хорошо, да. Но высокодозированная кремлевская пропаганда и дезинформация в стиле RT на ARD в разделе комментариев – это больно».

Газета tageszeitung написала: «Комментатор MDR Ромми Арндт – новая героиня‚ понимающих Путина». Отдельные представители немецкой политики требовали даже увольнения Арндт. Это показывает, что дела со свободой слова в Германии плохи. К тому же Германия – одна из немногих стран мира, где журналисты, чьи взгляды отличаются от мейнстрима, подвергаются публичному осуждению со стороны других журналистов. Такого не ожидаешь увидеть в странах, которые считают себя светочем демократии, свободы слова и печати.

Как и в случае с танками, Германия не сможет принять суверенное решение по поставкам истребителей и крылатых ракет. Общественное мнение будет приводиться в соответствие с указаниями из Вашингтона и Брюсселя через публикуемые мнения. Обширная система цензуры и контроля СМИ делает это возможным в Германии. И да, с настоящей демократией, открытой дискуссией и разнообразием мнений это не имеет ничего общего.

Тот факт, что Украина обстреливает мирных жителей Луганска поставленными Великобританией крылатыми ракетами Storm Shadow и тем самым совершает военное преступление, немецкий потребитель новостей не узнает именно по причине манипуляции и контроля. В немецких СМИ никогда не упоминают о том, что творит Украина со всем западным оружием.

Кстати, о Ромми Арндт после ее комментария больше ничего не было слышно, свой аккаунт в твиттере она удалила.

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