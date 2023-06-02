Новшества в оплате ЖКХ: россияне будут получать скидку по цифровому сертификату

В России льготники и малоимущие будут получать скидку на оплату ЖКХ по цифровому сертификату Фото: Олег УКЛАДОВ

Компенсации и субсидии на оплату ЖКХ тем, кто их получает, возможно, начнут перечислять по новой схеме. Сейчас во многих случаях сумму компенсации выплачивают напрямую тем гражданам, которым государство хочет помочь. А квитанция за ЖКХ приходит им на полную сумму. Будет же по-другому. Льготникам и получателям субсидий станут оформлять именной электронный сертификат. При оплате за ЖКХ вводятся данные этого сертификата — и вуаля, можно сразу заплатить с полагающейся скидкой. А компенсировать ее размер государство будет непосредственно организациям, которые поставляют коммунальные услуги.

Не торопитесь радоваться или пугаться и вообще гадать, как все это будет выглядеть. Новшества заработают не раньше 2024 года и, возможно, на практике механизм окажется несколько другим. Сначала — в рамках цифровизации отрасли — должен появиться новый электронный домен «ЖКХ и городская среда». А внутри него — сервис для получателей льгот и субсидий с реестром всех таких граждан. Так что пока скорее можно говорить о планах.

И еще важный момент: речь не идет о каких-то новых льготах. Хотя для кого-то это может выглядеть так: ведь по платежке надо будет платить меньше. Но меньше — только за счет того, что перечисляемая сейчас непосредственно гражданину денежная компенсация больше ему не придет.

Напомним, что сейчас государство финансово помогает с оплатой ЖКХ двум совершенно разным группам граждан. Первая — льготники: ветераны боевых действий, инвалиды, чернобыльцы, блокадники, некоторые работники бюджетных образовательных учреждений и т. п. (список немаленький, плюс могут быть еще региональные льготы). Размер льгот разный, но для основных федеральных категорий - в рамках 30-50% от платы. Хотя может быть и фиксированная сумма выплаты. Как правило, размер льготы уже учитывается в платежке. Но может и компенсироваться деньгами. Именно так, например, при оплате взноса за капремонт теми категориями пожилых людей, которые по возрасту от этого взноса освобождены. Надо оплатить платежку, где взнос присутствует, - а потом придет компенсация.

Вторая группа — малообеспеченные граждане, у которых доля расходов на ЖКХ в доходах семьи превышает определенный потолок. Потолок этот варьируется в зависимости от региона (от 10% до 22%, самый низкий — в столице). Такие семьи вправе претендовать на субсидию на оплату ЖКХ — при условии отсутствия у них коммунальных долгов. Субсидия перечисляется на счет того, кому она положена, а платежка приходит в полном объеме.

За последние годы вокруг этой системы было поломано копий и предлагалось всяких инициатив огромное количество. Главные претензии — сделать бы все как-нибудь попроще и понятнее гражданам. Нарекания вызывает и количество документов, которые необходимо собрать для получения субсидии, - причем заниматься этим надо каждые полгода.

- Сейчас у нас есть льготники, которые в принципе платят за ЖКХ меньше, и им никто ничего на счет не возвращает. А есть получатели компенсаций и субсидий, которые платят за ЖКХ полностью, а потом им по определенным соображениям и после сбора определенных документов возвращают часть денег на счет. Теперь, видимо, эти два момента хотят объединить, чтобы люди просто платили меньше, а разницу в оплате государство компенсировало компании, которая предоставила услуги, - прокомментировал ситуацию в эфире радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук, финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев. - Но по факту меняется только сам порядок расчетов. Вся эта история с тем, что в каком-то регионе субсидию получают те, у кого на ЖКХ уходит больше 10% семейного дохода, а в каком-то — больше 22%, все эти сложные схемы с расчетными периодами по доходам, в которых даже мне, будучи кандидатом наук, разобраться сложно, - все это остается...