Воинам отразившим атаки ВСУ на Белгородскую область, вручили ордена

Командир мотострелкового батальона подполковник Александр Никитин. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российским военным, отразившим атаку ВСУ на Белгородскую область, вручили боевые награды. Торжественное вручение прошло прямо на позициях. Воинов поблагодарили за бдительность и решительность.

Командир мотострелкового батальона подполковник Александр Никитин, получивший орден Мужества заявил, что воины делали обычную работу, а действует подразделение всегда слаженно.

- Сначала противник провел артиллерийскую подготовку. Нанес удары реактивными системами. Услышали звук техники тяжелой по граница, по реке Северский Донец. Поднял в небо беспилотники для разведки. Заметили группы пехоты, инженерную технику, атаки противника были отбиты. Это награда высокая оценка для всего батальона, - рассказал Никитин.

Командир танкового взвода «Филин» поддержал командира словами: «Никто не растерялся, когда был обстрел, все были вместе, дружно держались, каждый выполнял свою задачу».

Напомним, 30 мая Сергей Шойгу рассказал на селекторном совещании об этом нападении: «Наши Вооруженные Силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков. 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70 украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника».

Глава военного ведомства отметил, что «остатки националистов были отброшены на территорию Украины, где по ним наносилось огневое поражение».

Последующие попытки танковых атак на Белгородскую область были предупреждены массированными огневыми ударами, которые ликвидировали приближающихся к границе наемников киевского режима.

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