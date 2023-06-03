Улицы разрушаемого минами и снарядами российского Шебекино.
Фото: REUTERS
Я продолжал на улицах разрушаемого минами и снарядами российского Шебекино искать в этих страшных действиях логику Украины.
- Зачем бомбить мирный город? - спрашиваю у мужиков из терробороны Шебекино. - Тут же нет никаких «законных военных целей» для ударов. Это же натурально военное преступление.
- Затем, чтобы окончательно запугать население, чтобы люди отсюда уехали. А потом попробовать провести тут свое «контрнаступление».
- А в чём тогда логика ударов по жилым домам? - уточняю я.
- Месть. В том числе за Артёмовск, - подхватывает его напарник.
Фото: REUTERS
Мы стоим на фоне дымящегося здания. Пожарный расчет уже отработал и уехал. Таких вызовов у них десятки. Приезжают быстро, но сделать, как правило, уже мало что удается. После попадания снаряда и последующего взрыва огонь быстро перекидывается на другие квартиры.
Жители Шебекино не хотят покидать родной город.
Фото: Кадр видео
- Потом они скажут, что поступили «по совести», так вот «предупредили» людей, чтоб уезжали. Оставили их без собственного дома, без всего, что нажито, - продолжает парень из терробороны.
- А что потом? - не унимаюсь я.
- Будут пытаться идти на прорыв.
- ...Прорыв, это ты, конечно, преувеличиваешь! - вмешался в разговор его напарник.
Жителей Шебекино эвакуировали в Белгород.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Виктор, так он представился, состоит в терробороне инструктором. Таких как он в городе много. Но он единственный из них, кто одет совсем уж по гражданке и выглядит, скорее, как обычный горожанин. И хотя мужики проверили наши документы, другие подробности оба уточнять отказались. А вот о глобальных вещах поговорить — пожалуйста!
- Они рассчитывают создать у нас «пятую колонну», - осматривает Виктор сгоревшие от обстрела автомобили и поврежденные дома. - Куда вернутся люди? Они всё потеряли…
- А что, разве есть в Шебекино «ждуны» ВСУ и предатели? - уточняю я.
- Среди шебекинцев таких нет! Но за «понаехавших» из Харькова и остальной Украины, уверенно не скажу…
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Бегая по городу, слушая просвистывающие где-то над нами прилёты и вылеты, я увидел достаточно, чтобы поверить ему на слово. В этот момент возле нас остановилась новенькая иномарка. Из окна выглянул бодрый мужичок, лет 50-ти. По всему видно, что местный коммерсант.
- Помощь нужна? - водитель увидел за нашими спинами поврежденные объекты и подумал, что есть пострадавшие. Я его успокоил.
- Почему не уезжаете? Извините за прямоту, но видно, что у вас возможность есть.
- А я родной город люблю, - ответил мужичок без какой-либо иронии.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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