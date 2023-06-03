Бессмысленный и беспощадный: Украина придумала для "зерновой сделки" свой "план Б"

Россия на днях ограничила регистрацию судов в рамках так называемой "зерновой сделки". Фото: REUTERS

Ежели человек дурак, то это надолго. Скорее всего – навсегда. Именно такая мысль достаточно часто приходит в голову вашего покорного слуги, когда приходится знакомиться с высказываниями и заявлениями представителей нынешней украинской власти.

Вот, к примеру, Россия на днях ограничила регистрацию судов в рамках так называемой "зерновой сделки". Предупреждали неоднократно Киев, что у этой сделки есть и вторая сторона, чьи пожелания хорошо бы также выполнять. Но украинцы – такие особи хомо сапиенс, которые слышат и видят лишь то, что хотят видеть и слышать. И потому они требования российской стороны игнорировали, полагая, что им за это ничего не будет, а все должно быть по западным и украинским формулам о переговорах по миру на Украине, но без участия России.

В ответ на решение России министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил агентству Reuters, что на случай блокировки Россией "зерновой инициативы" у Киева есть хитрый "план Б", который придумало правительство Зеленского: "Мы будем готовы к плану Б, который зависит от нас, зависит от ООН. План Б исключает четвертую сторону (Россию) в этих отношениях ".

По его словам, правительство Украины уже создало специальный страховой фонд в размере около 547 миллионов долларов - для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты Черного моря по новому соглашению. И перевозки украинского зерна судами будут застрахованы из этого фонда.

- Если нас полностью заблокируют, что почти произошло фактически, то перевозчики могут пройти через этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства, - рассказал Сольский. И пообещал, что "украинские военные и ПВО смогут выполнить свою работу" и защитить суда перевозчиков. У Украины действительно есть сейчас излишек зерна даже при сократившихся ресурсах. И будут излишки в итоге и после нового урожая, поскольку слишком сильно сократилось потребление зерна в Незалежной. То есть потребность в пролонгации сделки по экспорту украинского зерна – это не фантазии, но на Украине хотят вылезти из штанов и вывернуться наизнанку, чтобы исключить в этом процессе любую зависимость от России.

Интересно, у Сольского мозги есть, или он только в брюкве и свекле соображает, а более – нигде. Потому что такой "план Б", что озвучил украинский министр, не годится ровным счетом никуда, и лучше сразу приступать к созданию планов "В", "Г", "Д" и так до конца русского алфавита.

Во-первых, как эффективно работает украинская ПВО, судовладельцы могут спросить у жителей столицы Незалежной или узнать у экипажа десантного корабля ВМС Украины "Юрий Олефиренко", который сейчас "загорает" на морском дне в порту Одессы. Это был последний боевой корабль ВМСУ, и теперь Украина стала единственной страной, где теперь обычными катерами могут командовать исключительно адмиралы.

О том, что суда, перевозящие зерно, в условиях заблокированной сделки становятся законными трофеями, и говорить нечего. Во всяком, остановка их в море и принудительное конвоирование в российский порт для тщательного досмотра – процедура вполне законная по всем законам, в том числе, и морским.

Ну и наконец, пан Сольский, очевидно, не понимает, что даже досмотр судов вряд ли потребуется, потому что сейчас именно "зерновая сделка" незримо охраняет инфраструктуру оставшихся у Украины морских портов. А с отказом от нее эта защита будет снята, и, наверное, излишне спрашивать, что случится с этими портами.

Есть ли у вас "план В", пан Сольский? Или лучше сразу переходить к "плану Z"?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Агент, провокатор или просто удачливая "попутчица"?: На Западе не могут понять Тихановскую

Западные кураторы Светланы Тихановской недовольны ее результатами на "антиправительственной ниве" деятельности и фиксируют "распил" выделенного финансирования (подробнее)

Мощный хук: Зеленский пошел в атаку на Кличко, но получил "ответку" сразу с нескольких сторон

На Украине идет борьба "всех против всех", где у каждого свои цели, не имеющие к стране никакого отношения (подробнее)