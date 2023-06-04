Бой в Новой Таволжанке, встреча «ради пленных» и польские наемники: что стоит за атакой диверсантов в Белгородской области

Очередная ДРГ зашла из Украины в Белгородскую область. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о готовности встретиться с диверсантами, которые, по их утверждению, взяли в плен российских военнослужащих.

Представитель диверсионной группы ранее предложил Гладкову передать военных «за возможность пообщаться». Губернатор назначил время для встречи с 17:00 до 18:00 на автомобильном пункте пропуска в городе Шебекино.

Ранее днем «Русский добровольческий корпус» (часть «Интернационального легиона», входящего в состав теробороны ВСУ. Запрещенная в России террористическая организация) опубликовал видео, где человек, называющий себя командиром корпуса, говорит, что рядом с ним представители «Легиона «Свобода России» (запрещен в России) и пленные. В сообщении РДК указывается, что они готовы передать «русских солдат за возможность пообщаться» с Гладковым на территории храма в Новой Таволжанке.

- Скорее всего, они их убили. Но если они живые, с 17 до 18 — МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность, - сообщил Гладков в своем обращении, размещенном в телеграм-канале.

Губернатор ранее писал:

- Увидел обращение подлецов и негодяев, которые... хотят встречи со мной, предлагая разговор «в обмен» на пленных. Надеюсь, все эти убийцы будут уничтожены. По-другому не может быть. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, в том числе Белгородской области, хороним уже каждый день.

Глава региона также сообщил, что очередная ДРГ зашла из Украины в область, и в селе Новая Таволжанка ведется бой.

Эксперты отмечают, что напавшие на этот населенный пункт диверсионные подразделения ВСУ заявляют о некой своей «освободительной миссии». Но перехват радиопереговоров говорит, что в составе ДРГ есть наемники из США и Польши. Следом за диверсантами следует второй эшелон, с ним контактируют военные медики. Они госпитализируют раненых иностранных наемников в украинский тыл.

Продолжающиеся акции с обстрелами Белгорода и Шебекино, а также Щетиновки, Ближней Игуменки, Богун-Городка, Старый, Тишанки, Козинки, Глотово, Прилесье, Графовки, Новой Таволжанки, Безлюдовки, Мурома, Зиборовки и Маслова Пристани сейчас больше похожа на попытку оттянуть резервы нашей группировки. Отвлечь внимание от другого направление, где реально готовится большое наступление.

Впрочем, некоторые эксперты разделяют другое мнение: очередная диверсия ВСУ в Белгородской области - подготовка к наступлению ВСУ именно на данном участке. И диверсанты пытаются уничтожить трассы и иные логистические маршруты снабжения российской группировки у границ с Харьковской областью.

И вот что сообщили воскресным вечером в Минобороны РФ:

- 4 июня подразделениями прикрытия госграницы Западного военного округа и Погранслужбы ФСБ выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел.

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