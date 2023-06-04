Губернатор Белгородской области Гладков заявил о готовности встретиться с диверсантами ради пленных

Губернатор Белгородской области Гладков заявил о готовности встретится с диверсантами ради пленных Фото: Сайт Губернатора и Правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что готов на встречу с диверсантами на пункте пропуска «Шебекино» ради пленных, если они еще живы. Об этом он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

— Скорее всего, они их убили, как бы не тяжело мне это было говорить. Но если они живые, с 17:00 до 18:00, МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность, — заявил Гладков.

Напомним, что ранее Вячеслав Гладков заявил, что группа украинских диверсантов зашла в село Новая Таволжанка в Белгородской области. Он добавил, что сейчас идут бои и выразил уверенность, что все боевики будут уничтожены.

Также сегодня глава региона рассказывал о том, что ВСУ начали обстреливать территорию рынка в центре города Шебекино. Из-за прямых попаданий образовались три очага возгорания, но информации о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники экстренных служб.