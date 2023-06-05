Темнокожие стиляги — на пике моды: что нужно знать об африканских мотивах в искусстве и дизайне

«Комсомолка» решила проследить, какое влияние Африка оказала на моду Фото: EAST NEWS

В 1994 году известный американский публицист Марк Дери разразился эссе с громким заголовком «Black to the Future» («Черные в будущее»). Он пытался осмыслить, почему так мало чернокожих писателей-фантастов? С легкой руки Дери в обиход был введен термин «афрофутуризм». Понятие многогранное, некоторые окрестили его целой философией - мечтами потомков некогда порабощенных африканцев о светлом будущем, где технологии будут неразрывно связаны с традициями. На сегодня термин афрофутуризм связан преимущественно афроамериканской литературой, музыкой и визуальным искусством.

Однако тенденции последних лет таковы, что Африка претендует на звание континента будущего. Колыбель человечества не только становится центром внимания всего мира, но и готова сама играть сольную партию. «Комсомолка» решила проследить, какое влияние Африка оказала на моду и не пора ли Милану и Парижу подвинуться на модном пьедестале?

ЕГИПЕТСКИЙ МОДЕРН

- Мода на Африку изначально была связана с европейскими колониями, когда на материк стали привозить награбленное, - текстиль, маски, деревянные статуэтки, чучела и шкуры экзотических животных, - рассказывает эксперт моды Анна Рыкова, одна из немногих в России, кто разбирается в истории и современности культуры и моды южного континента.

Особую популярность Африка сыскала в 1920-е. Этому способствовало открытие гробницы Тутанхамона. Фрески, открывшиеся на стенах усыпальницы, вдохновили европейских красавиц на короткие стрижки каре, головные повязки, в моду вошла густая черная подводка для глаз. Одним из любимых символов стал жук скарабей.

Фрески, открывшиеся на стенах усыпальницы, вдохновили европейских красавиц на короткие стрижки каре Фото: EAST NEWS

Древнеегипетские мотивы нашли свое отражение даже в архитектуре. По словам Анны Рыковой, эстетика Древнего Египта прослеживается в постройках Нью-Йорка и Чикаго начала ХХ века.

Что же касается мира искусства, то и здесь также не обошлось без Африки. Бытует версия, что «золотой период» Густава Климта был вдохновлен искусством королевства Куба (не путать с Островом Свободы в Карибском море!), располагавшегося на юго-востоке современной Демократической Республики Конго. Именно увлечение африканской скульптурой привело Пабло Пикассо к новому жанру - кубизму. Это случилось после того, как он наткнулся на африканскую статуэтки в доме своего приятеля-антиквара.

Мода на Африку изначально была связана с европейскими колониями Фото: EAST NEWS

В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОЧТЕНИИ

Одним из первых кутюрье, кто обратился к африканским мотивам, стал Ив Сен Лоран. В 1967 году он выпустил первую в истории африканскую коллекцию. Родившись в Алжире, а затем дважды в год приезжая в Марокко в поисках вдохновения, он искренне любил все, что когда-либо видел в Африке.

В коллекции можно найти солому, пальмовое волокно - рафию, деревянные бусины, крупные браслеты, национальные узоры, пестрые наряды соседствуют с монохромными. Кутюрье прибегал к традиционным ремесленным техникам и вдохновлялся африканскими скульптурами. Кстати, именно Сен Лоран первым вывел на подиум темнокожих моделей. Его музой долгие годы была уроженка Сомали модель Иман, которую называли Африканской королевой.

Одним из первых кутюрье, кто обратился к африканским мотивам, стал Ив Сен Лоран. В 1967 году он выпустил первую в истории африканскую коллекцию Фото: EAST NEWS

Первую коллекцию, которую Джон Гальяно создает для дома Dior в 1997-м, он называет «Африканки». Пока произвел фурор - наряды были дополнены этническими мотивами и эстетикой Древнего Египта. Отдельное внимание кутюрье уделил украшениям, многие были выполнены из бисера, что делало отсылку к племени массаи, живущему в Кении и Танзании.

- В 2015 году Valentino в исполнении Марии Грации Кюри и Пьерпаоло Пиччоли представляет потрясающую африканскую коллекцию, которая охватила весь континент. В нарядах читались элементы, характерные всем регионам Африки, - добавляет Анна Рыкова. Многоярусные бисерные бусы, бахрома, национальные узоры, мавританские рисунки животных, кенийские канги (прямоугольный кусок яркой узорчатой ткани, содержащий сакральные надписи, который носят как угодно - хоть в качестве палантина или юбки).

В 2015 году Valentino в исполнении Марии Грации Кюри и Пьерпаоло Пиччоли представляет потрясающую африканскую коллекцию Фото: EAST NEWS

HAUTE COUTURE ПО-АФРИКАНСКИ

Мир высокой моды не может похвастаться большим числом кутюрье-выходцами из африканских стран, самолично выпускающими коллекции от-кутюр или прет-а-порте. В основном, они работают в синдикатах миланской или парижской моды. Однако африканские «бриллианты», сделавшие имя, все-таки есть. Например, камерунец Иман Аисси. В молодости он работал моделью в домах Dior, Givenchy, Valentino, Pierre Cardene, Yves Saint Laurent. А в 2010 году представил свою первую коллекцию от-кутюр на парижской Неделе моды, где африканские традиции сочетались с западной культурой. Аисси активно продвигает обучение дизайну и развитие текстильной промышленности в Африке и, в особенности, на родине.

Уроженец Туниса, французский кутюрье Аззедин Алайя, любимец первой леди Мишель Обамы и певицы Рианны, в свое время стал отцом от моды для многих чернокожих моделей, в частности, именно он помог начать карьеру знаменитой «черной пантере» Наоми Кэмпбелл.

ПАНАФРИКАНСКИЙ ДУХ

Славу снискал и модельер Вирджил Абло, родившийся в семье эмигрантов из Ганы. Он занимал должность художественного руководителя мужской линейки Louis Vuitton. Помимо этого, являлся директором собственного модного дома Off-White. Модные эксперты отмечают, что он посвятил себя развитию и популяризации темнокожего искусства. После его смерти арт-директором бренда стал стилист, уроженец Сьерра-Леоне Ибрагим Камара, ранее работавший в Burberry, Dior и Stella McCartney.

- Это забавно: мы оба из Западной Африки и имеем схожие культурные корни, — сказал Камара после первого показа новой коллекции Off-White в панафриканском духе. - Я знаю американскую культуру, но меня больше интересует моя собственная история, оттуда родом мой народ и наша музыка, поэтому я думаю, что это очень круто.

- Модные дома приглашают африканских модельеров делать капсулы для своих коллекций точечно, - добавляет Анна Рыкова. Новой звездой африканского мира моды является модельер из ЮАР Тебе Магугу. В 2019 году он стал победителем Премии LVMH для молодых модных дизайнеров. К 29 годам он создал собственный бренд, выпустил десяток коллекций, а также сотрудничает с Dior, Adidas и AZ Factory.

Африканские «бриллианты», сделавшие имя есть. Например, камерунец Иман Аисси Фото: EAST NEWS

ТЕМНОКОЖИЕ СТИЛЯГИ

На сегодня Африка может похвастаться собственными модными дизайнерами и брендами, которые активно заявляются о себе на весь мир: Lisa Folawiyo, Masa Mara, Mimi Plange, Orange Culture и др. Нигерийский бренд Kenneth Ize, чьи вещи носят модели Имаан Хаммам и Наоми Кэмпбелл, в своих нарядах использует ткани особого плетения aso oke, которую ткут на станках вручную только мужчины.

Ежегодно в Африке проходят десятки модных показов: с 2014 года - Africa Fashion Week Nigeria, Lagos Fashion Week, Неделя моды в ЮАР - Mercedes Benz Fashion Week Joburg, а также South Africa Fashion Week.

- Африканские дизайнеры свободны в своих фантазиях, абстрактны. У них незашоренный взгляд на многие вещи. Европейскому мозгу это подчас не поддается, европейский мозг привык думать в определенном направлении, в определенных формах, - поясняет эксперт моды Анна Рыкова. - Африканские модельеры магическим способом используют традиционные материалы, которые сложны для кроя, но им удается крайне удачно кроить из них.

Помимо этого, африканцы в повседневной жизни уделяют особое внимание уличному стиле. Например, в конголезском Браззавиле уже более полувека существует колоритная субкультура SAPE («общество элегантных людей»). Его представители называют себя художниками, по выходным они наряжают с иголочки и проходят колонной по улицам города, а вечер проводят по традиции в дэнс-холлах.

- Лагос, с его любовью к гламуру, превращается в настоящий модный дом, Йоханнесбург бывает таким, что даже Лондон по сравнению с ним выглядит сонным городишкой, Найроби — супертворческий, а сцена Касабланки небольшая, но яркая, - так характеризовала уличную моду африканских городов автор книги «Модные города Африки» Ханна Азиб Пул.

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