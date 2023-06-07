«Ушел под воду и помолодел на 10 лет»: можно ли повернуть старение вспять, резко изменив окружающую среду

Джозеф Дитури погрузился на 9-метровую глубину в Атлантический океан в марте этого года. Фото: REUTERS

1 марта этого года 55-летний американский ученый Джозеф Дитури погрузился на 9-метровую глубину в Атлантический океан. Исследователь заселился в экстремальную гостиницу «Подводный домик Жюля» неподалеку от острова Ки-Ларго на юге штата Флорида (США). Профессор Дитури также известен под псевдонимом «Dr. Deep Sea», то есть «Доктор Глубокое Море». Он пытается привлечь общественное внимание к проблемам мирового океана, в частности, к вымиранию коралловых рифов. Но не только.

Джозеф на собственном опыте изучает, как меняется человеческий организм при долгом пребывании под водой. Такое радикальное изменение окружающей среды может улучшить здоровье и даже помочь в борьбе со старением, надеется исследователь. В ходе проверки своих предположений профессор Дитури поставил мировой рекорд. Он провел в атлантических глубинах 93 дня! Предыдущие рекордсмены, Брюс Кантрелл и Джессика Фейн, в 2014 году выдержали в том же «Домике Жюля» 73 дня.

Чем занимался ученый больше трех месяцев в небольшом замкнутом пространстве в одиночестве и без солнечного света? Скучать ему было некогда. Во-первых, Джозеф собирал медицинские данные: как меняется его вес, давление, пульс, показатели крови (с помощью экспресс-тестов), сон (с помощью трекера) и прочие параметры. Все это фиксировал в дневнике. Из доступных физнагрузок у экспериментатора были отжимания и занятия с эластичной лентой. Из еды - прежде всего источники белка, рыба и яйца. Плюс витамин Д и другие биодобавки. Но главное, что не давало профессору страдать от одиночества - интернет. В том числе, он вел онлайн-лекции для своих студентов в Университете Южной Флориды (Дитури - доктор наук в области биомедицинской инженерии).

Однако самым громким результатом подводной жизни стал даже не 93-дневный рекорд. Вернувшись на сушу, профессор прошел медицинское обследование. И сделал заявление, которое привлекло общественное внимание куда больше, чем проблемы вымирающих кораллов. Исследователь утверждает, что в морских глубинах здорово укрепил свое здоровье и… помолодел на 10 лет.

Джозеф Дитури на собственном опыте изучает, как меняется человеческий организм при долгом пребывании под водой. Фото: REUTERS

КОНКРЕТНО

Результаты подводной жизни

Вот, какие итоги своего пребывания под водой озвучил Джозеф Дитури:

- уровень холестерина в крови снизился на 72%;

- маркеры воспаления уменьшились вполовину;

- фаза глубокого сна увеличилась до 66% (у большинства людей она составляет 15-20% от всего сна).

Но самое примечательное - увеличение длины теломер. Это концевые участки хромосом, которые укорачиваются у людей по мере старения. Доктор Дитури заявил, что анализ показал у него 20%-е удлинение теломер. Это равноценно уменьшению биологического возраста на 10 лет, гордится ученый.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА: ЧТО МЕНЯЕТСЯ В ОРГАНИЗМЕ ПОД ВОДОЙ

За счет чего улучшаются показатели здоровья при подводной жизни? Действительно ли возможно омоложение? Об этом мы спросили ученого-геронтолога, директора Института биологии старения ННГУ, ведущего Телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексея Москалева.

- Пока результаты эксперимента профессора Дитури не оформлены в научную статью. Поэтому довольно сложно судить о них объективно, - сразу отмечает эксперт. - В целом же можно предположить вот что.

Насколько мне известно, для предотвращения попадания воды внутри капсулы (помещения гостиницы «Подводный домик Жюля». - Ред) нагнетается повышенное давление в 1,6 атмосфер. К тому же на глубине организм оказывается в условиях психоэмоционального стресса, измененного состава дыхательных газов по сравнению с атмосферным. И под легким наркотическим действием азота.

Дитури утверждает, что в морских глубинах здорово укрепил свое здоровье и… помолодел на 10 лет. Фото: REUTERS

Все вместе эти и другие факторы вызывают компенсаторные реакции в организме, поясняет профессор Москалев. Например, может происходить так называемая мобилизация форменных элементов крови из депо. Упрощенно говоря, это выход определенных клеток в кровяное русло, в результате чего временно изменяются различные показатели анализа крови.

- Алексей, а из-за чего могли «вырасти» теломеры?

- Тут все неоднозначно. Дело в том, что разные субпопуляции (разновидности. - Ред.) лейкоцитов одного и того же человека могут иметь разную длину теломер. Поскольку из депо вышли дополнительные группы клеток крови (см. выше), то нельзя исключать, что в начале эксперимента могла быть измерена средняя длина теломер одной субпопуляции, а в конце - другой…

Вообще же, длина теломер это один из наименее точных «измерителей» биологического возраста, подчеркивает эксперт. «Ошибка может составлять плюс-минус 12 лет. А это весьма большой разброс с учетом заявленного у Дитури «омоложения» на 10 лет за 3 месяца», - обращает внимание Алексей Москалев. Кстати, в российском Институте биологии старения ННГУ разработаны новые, намного более точные современные «часы старения». Они учитывают и уровень когнитивных функций, и воспалительный профиль в организме, и так называемое метилирование ДНК (показатель, связанный возрастными изменениями на поверхности генов. - Ред.), рассказал «КП» ученый.

В ТЕМУ

Возможно, все дело в изменении образа жизни

Три с лишним месяца под водой, очевидно, обернулись для Джозеф Дитури изменением образа жизни в лучшую сторону, считает профессор Москалев. В таких условиях у человека более строгий режим питания, сна и бодрствования, более здоровый рацион. Вполне возможно, что именно эти факторы оказали решающее влияние на оздоровление организма. В пользу такой гипотезы говорит и улучшение показателей, которое обычно наблюдается как раз при переходе к ЗОЖ: снижение маркеров воспаления в крови, уровня холестерина, увеличение длительности глубокой фазы сна.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Может ли омолаживать барокамера?

Джозеф Дитури считает, что оздоравливающий и омолаживающий эффект он получил во многом благодаря повышенному давлению воздуха в своей капсуле под водой. На таком же предположении основаны процедуры в барокамере. Пациентов помещают в аппарат, куда подается кислород под давлением выше атмосферного.

В среде исследователей, изучающих старение организма, к этому методу отношение, скорее, скептическое. Да, барокамера может быть эффективным методом лечения при проблемах с легкими, явном дефиците кислорода в крови, соглашаются специалисты. Однако регулярное насыщение кислородом без медпоказаний с большей вероятностью ускорит старение, предупреждают ученые. Потому что избыток кислорода повышает так называемый окислительный стресс, напрямую связанный с дряхлением организма.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Говорить о том, что пребывание под водой всерьез и надолго оздоровило и тем более омолодило Джозефа Дитури, пока явно преждевременно. Обратить старение вспять таким образом крайне маловероятно, считают эксперты. Однако эксперимент ученого, безусловно, полезен для познания возможностей человеческого организма.

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