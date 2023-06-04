Ученые выяснили, как продолжительность жизни мужчин и женщин зависит от количества алкоголя

Если россияне снизят употребление алкоголя на 1 литр в год, у нас вырастет средняя продолжительность жизни населения. Фото: Shutterstock

Если россияне снизят употребление алкоголя на 1 литр в год, у нас вырастет средняя продолжительность жизни населения. У мужчин - на 1,6 месяца. У женщин - на 1,8 месяца. К таким выводам пришли исследователи факультета экономических наук Высшей школы экономики, сообщает портал вуза IQ.HSE.RU.

В соцсетях новость обсуждают со смехом: хорош выигрыш, несчастные полтора месяца! Специалистов такие отклики тоже смешат. Дело в том, что эти цифры нельзя воспринимать буквально, перенося на собственную повседневную жизнь, поясняют эксперты по демографическим исследованиям. Речь идет о так называемых статистических популяционных показателях. То есть, условно говоря, это что-то вроде средней температуры даже не по больнице, а по всему государству.

Для наглядности - пример из другой оперы. Известно, что Москва один из городов с самым большим числом миллиардеров. Однако среди ваших знакомых и коллег, скорее всего, ни одного такого нет. Потому что статистика на популяцию — не значит статистика на каждого человека. Эти данные могут ого-го как различаться.

Так и с употреблением алкоголя. Средняя ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), которую рассчитывают исследователи, чисто статистическая концепция, которая не имеет «приземления» на бытовом уровне, просвещают демографы. И снижение среднего уровня употребления алкоголя понятие весьма относительное. Очевидно же, что налегают на спиртное у нас далеко не все (как минимум, минус младенцы, дети и т. д.). Но если суммировать все выпитое в стране, поделить на все население, а затем оценить вклад алкоголя в ОПЖ в целом, то получатся те самые показатели.

На практике для конкретного человека в зависимости от возраста, состояния здоровья, стажа употребления спиртного и т. д. данные могут серьезно отличаться от усредненного показателя. Так как же в самом деле зависит продолжительность жизни каждого из нас от алкогольных возлияний? С этим вопросом мы обратились к ученому - исследователю долголетия и врачу-психиатру с более чем 30-летним стажем лечения алкогольной зависимости.

УЧЕНЫЙ-ГЕРОНТОЛОГ: ЧЕМ БОЛЬШЕ ПЬЕШЬ, ТЕМ БЛИЖЕ СТАРОСТЬ

- Статистические исследования о влиянии алкоголя вести непросто. Ведь продолжительность жизни зависит от многих сопутствующих условий: уровня доходов человека, здравоохранения, образования, социальной среды в регионе. Сложность в том, что все это неотделимые друг от друга факторы. И при этом каждый из них влияет на срок жизни, - говорит ученый-геронтолог, профессор, член-корреспондент РАН, ведущий Телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев.

Когда рассматривают влияние алкоголя на все население в регионе, расчет ведется в литрах чистого спирта на человека в год, продолжает эксперт. Но на практике алкоголь алкоголю рознь, крепкие его разновидности пагубнее легких. Поэтому выводы статистических исследований являются очень формальными и скорее важны для принятия государственных решений, чем для простых граждан, отмечает профессор Москалев.

Если же говорить о медицинских данных, то, как рассказал KP.RU ученый, на сегодня известно вот что:

1. Всемирная организация здравоохранения признала в этом году, что безопасных доз алкоголя вообще не существует.

2. Спиртное в любых дозах при систематическом употреблении вредит сердечно-сосудистой системе. Чем выше доза, тем хуже для здоровья.

3. Алкоголь провоцирует многие виды онкологических заболеваний.

- Также выяснилось, что этанол, воздействуя на нейроны головного мозга, провоцирует переедание, - добавляет Алексей Москалев. - Кроме того, алкоголь повышает проницаемость оболочки кишечника для аллергенов и патогенов. А еще вызывает изменения в печени, повышающие риск не только цирроза, но и тромбозов.

Наконец, доказано, что алкоголь ускоряет так называемые биологические часы метилирования человека. То есть, фактически крадет молодость и приближает преждевременную старость.

- Алексей, при этом есть исследования, по данным которых полные трезвенники все-таки живут меньше. А те, кто пьет в меру, имеют больше шансов стать долгожителями.

- Этому есть объяснение. С одной стороны, те, кто вообще отказывается от алкоголя, нередко делают это по медицинским причинам. То есть у них уже подорвано здоровье, и именно поэтому они в среднем меньше живут. С другой стороны, люди, употребляющие спиртное в малых или умеренных дозах, как правило, в целом ведут более здоровый образ жизни. Благодаря этому они дольше живут, и такой результат ошибочно приписывают «пользе» малых доз алкоголя.

ВРАЧ-ПСИХИАТР: КОГДА МОЖНО ГОВОРИТЬ О БЕЗОПАСНОЙ ДОЗЕ АЛКОГОЛЯ

- Алексей Александрович, как бы вы ответили на вопрос: на сколько лет можно прожить дольше, если пить меньше или вообще не пить? - спрашиваю я психиатра, психотерапевта Алексея Магалифа, который уже несколько десятков лет занимается лечением алкоголизма.

- Любые цифры и сроки в ответе на этот вопрос - псевдонаучные спекуляции. Не больше, чем досужие кухонные разговоры, - говорит врач. - Все хотят получить формулу «пьешь на столько-то меньше, проживешь на столько-то больше». А ее в принципе не может существовать!

- Но ведь это важный психологический аргумент для убеждения людей.

- Когда хотят убедить, что нужно меньше налегать на спиртное, то забывают, почему люди пьют. Ключевой момент в том, что они не удовлетворены своей текущей жизнью. Поэтому им глубоко наплевать на далекую перспективу прожить дольше или меньше.

- А что насчет доз алкоголя, которые относительно безопасны или точно вредны? В разных источниках сейчас противоречивые данные (см. ниже «В тему»). Например, средиземноморская диета, которая признана лучшей для долголетия, включает сухое вино.

- Что касается этой диеты, то решающую роль для долголетия играет образ жизни в целом. По факту такая диета распространена среди людей, которые удовлетворены своей жизнью. Они сбалансированно работают, полноценно отдыхают, имеют интересы, увлечения. В таких условиях можно обсуждать безопасные дозы алкоголя. А когда человек живет в провинциальном городе, перебивается от зарплаты до зарплаты, в долгах, на нервах, питается фастфудом - пиво и водка становятся для него практически единственными развлечениями. И на малой дозе он точно не остановится.

Поэтому я уверен, что в нашей стране о безопасной дозе алкоголя вообще говорить нельзя, пока принципиально не изменится образ жизни большинства населения. Разговор можно будет начинать, когда у людей сформируется ответственное отношение к своему здоровью.

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Вредит мозгу или помогает снять стресс?

Отношение к алкоголю неоднозначно среди врачей-кардиологов и неврологов. На одной из крупных конференций по болезням кровообращения эксперты признались: по сердцу серьезно бьет стресс, а качественный алкоголь в разумных дозах помогает снять нервное напряжение. Привели данные: в последних рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC) рекомендуется ограничить потребление алкоголя и упоминается, что его доза не должна превышать 100 г этанола в неделю. Допускается не более 5-ти бокалов сухого вина еженедельно при отсутствии противопоказаний, отметили медики.

Врачи-неврологи, признавая роль малых доз алкоголя в снятии стресса, подчеркивают: нельзя забывать, что любое количество этанола токсично для нашего мозга.

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