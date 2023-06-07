Появление тайного наследника Вячеслава Зайцева обернулось скандалом

Модельер Вячеслав Зайцев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Появление тайного наследника Вячеслава Зайцева, который предъявил завещание в свою пользу на ток-шоу Андрея Малахова, взбудоражило поклонников модельера. Неужели и правда кутюрье так был в таких напряженных отношениях с единственным сыном Егором и внучкой Марусей, что решил отдать всё чужому человеку - экс-модели своего Дома моды и обладателю титула "Мистер модель Вселенная" Эдуарду Кривенко? Имущество, к тому же, недешевое: усадьба из двух домов в подмосковном Каблуково и квартира в Париже возле Триумфальной арки.

Сын модельера после скандала с похоронами, когда вопреки общественному мнению мастера захоронили на отдаленном и скромном деревенском кладбище, хранит молчание: звонки и сообщения KP.RU Егор Зайцев проигнорировал. А вот внучка, которой, по словам окружения, кутюрье хотел оставить усадьбу, все же ответила на скандальные заявления незваного "наследника". Похоже, телеэфир Малахова она считает хорошо разыгранным спектаклем ради рейтингов.

Сын Вячеслава Зайцева Егор на церемонии прощания с отцом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Его заявления не соответствуют действительности. Фантазии заигравшихся - на их совести, а для всего остального есть юристы. Спасибо за понимание, - сказала KP.RU Маруся Зайцева.

Между тем, Эдуард Кривенко оказался любопытным персонажем. Не исключено, что на ток-шоу он сыграл свою роль за приличный гонорар, тем более, что с деньгами у "мистера" сейчас туговато. По данным KP.RU, Кривенко разыскивают судебные приставы из-за 72-х (!) неоплаченных счетов на общую сумму около 120 тысяч рублей. Кроме того, он - опытный ньюсмейкер: неоднократно мелькал на ток-шоу по самым разным темам и угождал в скандальные хроники из-за сомнительных историй. В 2020 году, например, экс-модель Зайцева обвиняли в побоях и попытке изнасилования.