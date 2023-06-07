Жанна Бадоева теперь постоянно плачет, а Евгений Кривцов чуть не ослеп: Со звездами Первого канала случилось ЧП на съемках

Евгений Кривцов на Камчатке. Фото — Первый канал.

На Первом канале каждую неделю Жанна Бадоева и Евгений Кривцов рассказывают об интересных маршрутах для путешествий по России и миру. Телеведущие рассказали KP.RU как они снимают шоу о путешествиях «Жизнь других» и «Жизнь своих» - что осталось за кадром.

- Говорят, что у вас на съемках случились экстремальные происшествия?

Жанна Бадоева: - Когда мы приехали в столицу Чили Сантьяго, то меня в первый же день предупредили, чтобы не вздумала надевать все лучшее сразу. Выходила на улицу, только оставляя телефон, деньги и украшения в номере. Одну из подводок мы записывали на центральной площади - натурально в окружении полицейских, которые охраняли нас от вооруженного ограбления: настолько небезопасный был район. Всю технику тогда оставили в отеле, взяли с собой единственную камеру, работали и постоянно оглядывались.

Евгений Кривцов: - В Карелии на Онежском озере меня обучали вейкбордингу. Натягивается трос, по которому тебя тянет специальная ротерная машина, и ты двигаешься на доске, держась за фал. Я никогда в жизни не катался на вейке, было непросто балансировать. К тому же снимали меня с коптера, который летал совсем близко. В один момент коптер приблизился ко мне сантиметров на пятнадцать, и я в ужасе подумал, что сейчас его винты оставят меня без глаз, вильнул в сторону - упал в воду. Хорошо, что только этим и обошлось.

- Из-за чего на съемках вы плакали в последний раз?

Жанна: - В финале каждого выпуска я прихожу в гости к пенсионерам. Почти всегда это люди непростой судьбы, они многое уже повидали и пережили, их истории почти всегда пробирают меня до слез. Особо же отложилась в памяти история из Аргентины. Мы приехали в фонд, который вот уже сорок лет занимается поиском пропавших детей. По сути, это фонд бабушек, которые разыскивают своих внуков, потерявшихся во времена военной диктатуры. Тогда около 500 детей было изъято из родных семей и отдано чужим людям. Чудовищная страница истории. Об этом невозможно было говорить без слез.

Евгений: - Мужчины не плачут, но все же. Мне запомнилась семья Михаила - гармониста из Ярославля. Они переехали из большого города, стали заниматься сельским хозяйством. Наверное, никогда не забуду, как Михаил вместе с детьми забрался на сеновал, взял в руки гармошку, начал наигрывать. А потом передал гармошку сыну, и сын тоже стал наигрывать. Это мои любимые кадры: сеновал, дети вокруг и эта берущая за душу мелодия гармошки. Так, наверное, выглядит настоящее человеческое счастье.

Жанна Бадоева предупреждает никогда не делать опасный обряд. Фото — Первый канал.

- Куда бы вы хотели обязательно вернуться?

Евгений: - Больше всего мне понравился Владивосток. Это страна в стране. Город одновременно похожий и на Россию, и на Китай, и на Японию. Вот туда точно очень хочется вернуться. В Териберку тоже хотел бы снова попасть. Там такое спокойствие и красота.

Жанна: - Мне понравилось в Кейптауне - красивый, развитый город, очень комфортный. Вы знаете, я такой человек, который, наверное, может жить везде. Но мне ведь так хорошо дома, в Италии.

- Незабываемое блюдо, которое вам довелось недавно попробовать.

Евгений: - Дело было в Карелии – блюдо называлось «Лохикейдо». Это уха, которую нам приготовил местный шеф-повар. Такой ухи я никогда не пробовал, ее готовят со сливками, и кусочки рыбы просто тают во рту. Я теперь фанат карельской кухни. А самое необычное, что я ел – свежевыловленный морской огурец и морские гребешки во Владивостоке. Незабываемо. Главной проблемой было вовремя остановиться, чтобы не получить белковое отравление.

Жанна: - Последним незабываемым блюдом было «мясо для бедных» - с перцем чили и помидорами. Им угостили меня в одном из кафе Сантьяго. Эту остроту помню до сих пор! Оно было вкусное, сочное, но съемку пришлось остановить, пока я не пришла в себя. Слезы градом, рот горел так, что невозможно ни говорить, ни дышать.

Жанна Бадоева путешествует по зарубежным маршрутам. Фото — Первый канал.

- Нестандартная профессия, о существовании которой вы узнали, только снимая свою передачу.

Евгений: - На Камчатке мы познакомились с Александром Биченко, специалистом по вулканам. Он не просто облазил вдоль и поперек все вулканы Камчатки, но даже устраивал лава-серфинг – это когда на раскаленную лаву кидают пластиковую или деревянную доску, запрыгивают на нее и пытаются скользить по лаве. Он рассказывал, что несколько раз у него загорались ботинки.

Жанна: - В Берлине героем нашей программы стал трубочист. Мне раньше казалось, это что-то из сказок, из детства. Но нет — вполне реальная и даже очень уважаемая профессия, за которую, кстати, неплохо платят. В Германии около 20 тысяч трубочистов - людей, которые всю жизнь лазят по крышам и чистят чужие трубы от сажи. И да, у них прикольная форма: черный китель с блестящими пуговицами в два ряда и черный цилиндр.

- Самый странный местный обычай, который пришлось наблюдать.

Жанна: - В Перу мы были в гостях у шамана, они там повсюду. Самый популярный обряд местных шаманов называется аяуаска. Многие мировые звезды приезжают в Перу, чтобы пройти именно этот обряд, выйти за грань реальности, пообщаться с духами. Шаман дает выпить отвар из тропической лианы, который вызывает разные галлюцинации. Врачи предупреждают, что отвар может вызвать тахикардию, гипертонию, сильную рвоту, диарею, а самое главное, может стать триггером для шизофрении - вот и думайте, надо оно вам или нет.

Евгений: - Саамы кастрируют своих оленей… зубами. Когда я спросил - зачем же зубами-то? Мне ответили: «Так гораздо проще: оленя завалил, двумя руками держишь, прикусил и все - дело сделано!» Страннее я ничего не встречал.

Евгений Кривцов путешествует по красивейшим местам России. Фото — Первый канал.

- Идеальный отпуск для ведущего программы о путешествиях, то есть для вас – это…

Жанна: - Лежать и абсолютно ничего не делать, ни с кем не разговаривать, наслаждаться тишиной. Или читать интересную книгу.

Евгений: - Остаться дома со своей семьей, детьми. Выключить мобильный телефон, не заходить в социальные сети - чтобы ничего не отвлекало. Мне не хватает общения с родными детьми, я вижу их не так часто, как хотелось бы. Сходить с ними в аквапарк, музей, зоопарк - это такой кайф!

Программы «Жизнь своих» и «Жизнь других» на Первом канале в воскресенье в 10.15.

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