Дмитрий Дибров получил новое шоу: телеведущий появится в эфире с Инстасамкой

Дмитрий Дибров будет раскручивать звезд на откровения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

63-летний Дмитрий Дибров летом 2023 года оказался невероятно востребован. Телеведущий переживает пик интереса к собственной персоне. Удивительно, но факт: спровоцировала это замена Дмитрия Диброва на Юлианну Караулову в роли ведущей телеигры «Кто хочет стать миллионером». Дмитрий Дибров был ведущим этого телешоу 14 лет, но ради привлечения новой более молодой аудитории его заменили. В итоге выиграли все: удачно перезагрузили «Кто хочет стать миллионером», а Дибров «зашевелился», стал активнее смотреть по сторонам и рассматривать постоянно поступающие ему предложения – и уже выбрал новое амплуа.

В Москве прошли съемки первых выпусков нового шоу Дмитрия Диброва «Сессия», премьера 8 июня на платформе VK Видео. Шоу будет музыкально-психологическое, называется - «Сессия». Речь о сессии звезды на приеме у психоаналитика Дмитрия Диброва, который своими вопросами «вывернет» душу и переживания героев на суд зрителей. Снято – интересно, студия имитирует белый кабинет психотерапевта. Дибров выворачивает душу приглашенной звезды откровенными вопросами – с музыкально-психологическим подтекстом, разбирают тексты их песен, обращаясь к личным переживаниями и историям музыканта. Совместно с закадровым психотерапевтом Дибров с героем разбирают, как психологические проблемы и травмы влияют на творчество музыкантов – героев шоу. Герои первых выпусков – Баста, Инстасамка (Дарья Зотеева), Глеб Викторов из группы «Три дня дождя» (успел сняться до того, как на днях отправился в реабилитационную клинику после сорванных концертов). Звезды будут делиться переживаниями, откровениями о том, как пишут песни. А в финале споют.

Помимо этого, Дмитрий Дибров продолжает оставаться штатным сотрудником Первого канала – зарплату у него никто не отнимал и не снижал. Дибров ведет на Первом канале «Антропологию» - в рамках ночного канала «Подкаст. Лаб». Ближайший выпуск у Диброва – в ночь с 7 на 8 июня.

И третье место работы Дмитрия Александровича – ведение частных мероприятий. Сотрудник одного из агентств по организации мероприятий рассказал KP.RU: «Мероприятий стало на 60% меньше чем раньше. Конкуренция у звезд бешеная. Но Дмитрий Дибров стал опять востребован – особенно у интеллектуальной, образованной аудитории. Он ведет и свадьбы, и юбилеи, и более серьезные корпоративные мероприятия. Выглядит сейчас прекрасно, в отличной форме. Гонорар за ведение частного мероприятия у него от 1 до 1,5 миллионов рублей – зависит от заказчика и условий».

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