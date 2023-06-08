Автомобили «Волга» начнут выпускать уже летом 2024 года

Автомобиль с эмблемой «Волга» обещают показать уже следующим летом. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Евразийского конгресса. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Китайский прототип для нового автомобиля «Волга» может быть назван уже через неделю - в ходе проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня. Об этом сообщили «КП» источники в российско-китайских торговых кругах, упомянув, что в качестве возможного варианта рассматривается автомобиль китайской автокомпании FAW.

Ранее говорилось, что новая «Волга», которую планируется выпускать на Горьковском автозаводе (Нижний Новгород) — это, в соответствии с традициями, будет достаточно крупный автомобиль, класса D, длиной 4,8 м. В линейке FAW есть и такие автомобили, например, солидный лифтбек Bestune B70. Он продается в России, и его стоимость в зависимости от начинки — от 2,3 до 2,7 млн руб. Но возможно, будет сделан другой выбор.

А вот о чем уже объявлено наверняка — так это о сроках. Автомобиль с эмблемой «Волга» обещают показать уже следующим летом. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Евразийского конгресса.

- Как она будет выглядеть, я думаю, коллеги (ПАО «ГАЗ» - Ред.) уже скоро смогут продемонстрировать рынку, - сказал министр. - По срокам - приблизительно это через год с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров, и примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства. Поэтому начало следующего лета коллеги ориентируют нас, к этому сроку мы сможем увидеть первую серийную продукцию под брендом «Волга».

Мантуров упомянул наличие иностранного партнера, кроме того, за такой срок собственное производство организовать нельзя - следовательно, можно с уверенностью сказать, что речь идет о крупноузловой сборке уже готовой иномарки. С постепенной заменой импортных узлов отечественными. Так было и при СССР с превращением «Фиата» в «Жигули», схема обкатана и сейчас: по такому принципу, например, было организовано производство автомобилей «Москвич» и «Эволют».

Собирать новые «Волги» будут на площадках, которые ранее были заняты под сборку автомобилей Volkswagen.

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