Из-за недосыпа россиян экономика теряет триллионы: что мешает нам высыпаться

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Похоже, эта шутка про многих из нас. «Ты высыпаешься по утрам?» - «Куда высыпаюсь?». Почти половине работающих россиян хронически не хватает времени для сна.

ЖЕНЩИНЫ СПЯТ МЕНЬШЕ

Аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) проводят подобное исследование с 2016 года, и год от года невыспавшихся людей все больше и больше. Сейчас практически каждый второй работающий россиянин жалуется на то, что не высыпается в те дни, когда он работает – 48%. Наибольшая доля – среди занятых россиян в возрасте 35-44 лет (59%), а также среди женщин (58%). Еще выше среди россиян с высшим образованием (53%) и квалифицированных специалистов (55%).

Приходиться многим бодрить себя на работе всеми доступными способами – выпить кофе, поболтать, подремать (подробнее см. «Конкретно»). Понятно, что все эти перерывы на «взбодриться» отнимают рабочее время. Отсюда логичный вопрос – как недосып сказывается на работоспособности? Оказалось, что каждый четвертый (24%) в таком состоянии оценивает свою эффективность на 50%, каждый третий – на 50-75%. Снижение эффективности работы – это снижение производительности труда.

- А значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику, - делают вывод эксперты НАФИ и тут же считают, во сколько обходятся недосыпы. Они учли численность работающих граждан (72 млн), долю невысыпающихся в рабочие дни, уровень средних зарплат в профессиональных группах в регионах и определили, что переплаты составили, в среднем, 291 млрд рублей в месяц, или 3,5 трлн рублей в год по всей России. Почти на 100 млрд рублей в месяц больше, чем в 2019 году.

ДОБРАТЬ В ВЫХОДНЫЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

А еще недосып — высокий фактор риска для здоровья человека.

- Есть много причин, по которым существуют проблемы со сном, одна из основных - инсомния (бессонница). Она зачастую связана с фактором тревоги, - объясняет руководитель центра кардиологии и терапии НКЦ3 ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», терапевт-кардиолог, к.м.н. Константин Иванов. – Почему-то многие люди отказываются это признавать и лечить, боясь по каким-то нелепым убеждениям обращаться к психиатрам и неврологам. Еще одна причина – переработка. Человек в погоне за благосостоянием не всегда понимает, что это не нормально. Отдых необходим. С точки зрения кардиологии, я хотел бы подчеркнуть еще такое чрезвычайно важное заболевание – синдром обструктивного апноэ. И это не «музыкальный храп», как часто говорят, а серьезный и грозный враг, приводящий к паузам во время сна. Спящий человек может не проснуться. Этот синдром нужно лечить.

По словам эксперта, нельзя игнорировать и ключевую проблему XXI века – ожирение. Оно дает не только проблемы со сном, но и более тяжелое течение сердечно-сосудистых заболеваний и эндокринной патологии в частности.

Врачи рекомендуют: взрослому работающему человеку в сутки нужно спать не менее 6-8 часов.

- И если думаете, что доберете на выходных, то это глубокое заблуждение, - заключает врач. – Также нет никакой пользы спать больше нормы.

«Комсомольская правда» провела свой опрос в соцсетях «А вы часто не высыпаетесь?». Больше половины респондентов (60%) признались, что недосып – их спутник по жизни. У 25% - это происходит время от времени. И лишь шестая часть (15%) отметили, что проблем со сном не испытывают.

ТОП-3 ПРИЧИН НЕДОСЫПА

- Просмотр ТВ, чтение книг, компьютерные игры – 43%

- Бессонница, головные боли и пр. – 31%

- Необходимость сверхурочной работы и учебы – 30%

КОНКРЕТНО

Что вы делаете, чтобы взбодриться?

- Нужно выпить кофе – 72%

- Выйти на свежий воздух – 36%

- Устроить небольшое чаепитие с коллегами – 27%

- Проветрить помещение – 24%

- Покурить (Минздрав, вообще-то, предупреждает) – 23%

- Поболтать с коллегами - 20%

- Подремать чуток – 16%

Источник: Национальное агентство финансовых исследований.

ОПРОС «КП»

А вы часто не высыпаетесь?

Постоянно у меня хронический недосып – 40%

Часто, как в раз в рабочие дни – 20%

Только к концу рабочей недели чувствую недосып – 17%

Редко, если накануне лег(ла) поздно – 8%

Всегда высыпаюсь, у меня комфортный ритм жизни – 8%

Я сплю 4-6 часов и отлично себя чувствую – 7%

Опрос проводился в соцсетях «Комсомольской правды», в опросе приняли участие 5200 человек.