Олег Кожемяко - о Софье Сапеге: Я знаю ее отца. Думаю, она будет поддерживать страну

Софья Сапега после освобождения и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: П/с губернатора Приморского края/ТАСС

…- Олег Николаевич, вы вчера ответили, вроде, на все вопросы. А сегодня вы Софью еще не видели?

- Видел. Мы передали ее в руки отца. Они уже вместе. Куда поедут дальше - это их семейные вопросы.

- А вы отца ее хорошо знаете?

- Он наш, коренной житель Владивостока. Занимался академической греблей, служил в морской пехоте. Но что-то, наверное, упустил в воспитании ребенка. Может, рановато отправил ее в другую страну учиться. И там ситуация повлияла на нее.

Но думаю, что более повлиял тот человек, который рядом с ней был. Человек, которого она считала близким, дружественным - Роман Протасевич. Которого, кстати, еще раньше помиловали. И он если уж не предал, так бросил.

- А про нее что скажете?

- Я с ней разговаривал, она осознала свои ошибки. И в назидание другим даже высказалась, что нужно составлять свое мнение, тщательно взвешивать каждое предложение, которое поступает от других людей. Прежде всего – от «свободолюбивых» волеизъявлений, которые идут со стороны Запада и наших граждан, поддерживающих политику Запада. Они же втягивают молодежь, а та поддается на эти сладкие уговоры. А потом эти молодые люди оказываются брошенными наедине со своими проблемами, никому не нужные. И на протяжении всей жизни на них останется это пятно.

- Я знаю, вы, как губернатор Приморского края, часто бываете в Белоруссии по делам, встречаетесь с президентом Лукашенко. На каком этапе заговорили о Сапеге?

- Я сразу, после инцидента высказывался. Разные варианты предусматривались. А, когда появилась возможность, я просто передал Александру Григорьевичу обращение отца Софьи. И высказал свое отношение.

- Лукашенко прямо при вас обращение прочитал?

- Нет, принял документы. Потом я обратился еще раз по этому поводу.

- И что он сказал: мол, хорошо?

- Нет. Существует же законная процедура. Лукашенко принял решение, остальное – действия административных органов и аппарата.

- Что дальше?

- Зная ее отца, думаю, будет все в порядке. Ну, и я с ней провел несколько бесед, полагаю, что подобных ошибок она больше не сделает, будет поддерживать те решения, которые сейчас важны для нашей страны. У нее было время все обдумать, взвесить и понять истинные ценности.