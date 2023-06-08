Софья Сапега после помилования: "Про Романа Протасевича мне нечего сказать. Пожелаю ему прожить эту жизнь достойно"

Александр Лукашенко помиловал осужденную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу. Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
Россиянка Софью Сапегу, которая была осуждена в Беларуси на шесть лет, выпустили из колонии. Своим приказом девушку помиловал глава государства Александр Лукашенко. С соответствующим запросом о помиловании к президенту Беларуси ранее обратилась делегация из Приморского края, а на выходе из колонии Сапегу встречали родные, а также губернатор Олег Кожемяко.
Напомним: девушка была осуждена в Беларуси за ведение оппозиционных телеграм-каналов. Задержали Сапегу вместе с ее возлюбленным - оппозиционером Романом Протасевичем, когда пара вместе возвращались из отпуска на самолете: авиалайнер посадили в Беларуси. После задержания, теперь уже бывший возлюбленный Софьи дал показания против нее. Сам Протасевич был ранее также помилован президентом Беларуси.
… - Алло, Софья! Здравствуйте!
- Да, здравствуйте.
- Во-первых, «Комсомольская правда» вас поздравляет с сегодняшним событием - с освобождением. И - с таким тёплым человеческим отношением к вам.
- Да, Огромное Вам спасибо за это. Это, действительно, очень приятно.
- Насколько для вас это все было неожиданным - я имею ввиду освобождение?
- Настолько неожиданным…Что буквально за полчаса до фактического выхода я не знала, что со мной это произойдёт.
Это, действительно, большой сюрприз.
- А как это было? Вам просто зачитали решение - о том, что вы помилованы президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. Да? И что вы - на свободе.
- Да, все верно. Да.
- Вот кого вы увидели первым - когда вышли с вещами на выход?
- Первоначально я увидела губернатора Приморского края. Именно его - Олега Николаевича Кожемяко.
Уже только потом - миллион камер. Которые были устремлены прямо на меня.
- Вас это удивило - что первым вас встречает Олег Николаевич?
- Конечно, безусловно. Не ожидала увидеть такого человека в таких краях.
- Вот ваши ощущения… Олег Николаевич вам что сказал?
- И Олег Николаевич, и все меня начали поздравлять
- Чем вы теперь собираетесь на свободе заняться?
- Первоначально, конечно, я хочу провести какое-то время со своей семьей.
Хочу восстановить себя. И уже после, действительно, задуматься над тем, как дальше строить свою жизнь.
- Как много у вас это времени займёт?
- Сейчас об этом довольно сложно говорить. Но, я надеюсь, не более полугода, даже двух месяцев… (Речь - о периоде восстановления. - А.Г.)
Не хочется терять ни минуты. Время со своей семьей, с теми, кто тебя любит. И - кого любишь ты.
С кем не было возможности увидеться достаточно долгое время.
Вот это вот - самое важное.
- У вас свиданий там не было, да?
- К сожалению, да, сложилось так, что свиданий у меня не было.
- Скажите, в Москве вас папа встретил?
- Со своим отцом я встречусь завтра. (В четверг, 8 июня. - А.Г.) Как раз - когда он прилетит в Москву. И ранним утром сможем обняться….
- Ясно… Извините, пожалуйста, может быть, этот вопрос покажется неприятным. Но в своё время много писали про Романа Протасевича, да, - я правильно называю фамилию?
- Да, верно…
- Ну, что вот он именно вас подставил. Что вы вообще о нем можете сказать?
- (небольшая пауза) На самом деле, я, наверное, поступлю… более правильно, если… ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все…
- Вы были - извините за такой нетактичный вопрос - в него влюблены?
- Я бы не сказала так.
- Понятно.
- Я бы не назвала это любовью.
- Вот вы восстановитесь - чем думаете заняться?
- Я думаю, что чем-то созидательным. Пока конкретно сказать не могу.
- Какие выводы вы сделали и сделаете после того, что с вами произошло? Что бы хотели посоветовать девочкам, мальчикам в России, которые, может быть, не так оценивают ситуацию, то, что происходит в стране, - так, как оно на самом деле. Ну, вы поняли мой вопрос…
- Думаю, что да - я поняла правильно Ваш вопрос.
Что бы я могла им пожелать?
Не спешить делать какие-то выводы, не разобравшись полностью в том, что происходит вокруг тебя и в мире в целом.
Не ставить только одну сторону во главу…
Уметь смотреть одно мнение, смотреть другое мнение… Принимать своё. (То есть, вырабатывать своё собственное представление. - А.Г.)
Не вестись на какие-то… ложные новости. И - прочее.
Просто быть очень внимательными и осторожными.
- То есть, не делать опрометчивых поступков.
- Да, все верно. Все верно.
- И не ошибаться… Спасибо вам Огромное! Софья, держитесь. Вы молодец.
- Спасибо Вам!
ДОСЛОВНО
Олег Кожемяко, губернатор Приморья:
- Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнёсся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе братского государства. Указ о помиловании Александр Григорьевич подписал сразу после нашей встречи. На такой шаг способен только действительно мудрый руководитель государства и сильный человек, - написал глава региона в своем телеграм-канале.
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