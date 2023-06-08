Софья Сапега после помилования: "Про Романа Протасевича мне нечего сказать. Пожелаю ему прожить эту жизнь достойно"

Александр Лукашенко помиловал осужденную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу. Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Россиянка Софью Сапегу, которая была осуждена в Беларуси на шесть лет, выпустили из колонии. Своим приказом девушку помиловал глава государства Александр Лукашенко. С соответствующим запросом о помиловании к президенту Беларуси ранее обратилась делегация из Приморского края, а на выходе из колонии Сапегу встречали родные, а также губернатор Олег Кожемяко.

Напомним: девушка была осуждена в Беларуси за ведение оппозиционных телеграм-каналов. Задержали Сапегу вместе с ее возлюбленным - оппозиционером Романом Протасевичем, когда пара вместе возвращались из отпуска на самолете: авиалайнер посадили в Беларуси. После задержания, теперь уже бывший возлюбленный Софьи дал показания против нее. Сам Протасевич был ранее также помилован президентом Беларуси.

… - Алло, Софья! Здравствуйте!

- Да, здравствуйте.

- Во-первых, «Комсомольская правда» вас поздравляет с сегодняшним событием - с освобождением. И - с таким тёплым человеческим отношением к вам.

- Да, Огромное Вам спасибо за это. Это, действительно, очень приятно.

- Насколько для вас это все было неожиданным - я имею ввиду освобождение?

- Настолько неожиданным…Что буквально за полчаса до фактического выхода я не знала, что со мной это произойдёт.

Это, действительно, большой сюрприз.

- А как это было? Вам просто зачитали решение - о том, что вы помилованы президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. Да? И что вы - на свободе.

- Да, все верно. Да.

- Вот кого вы увидели первым - когда вышли с вещами на выход?

- Первоначально я увидела губернатора Приморского края. Именно его - Олега Николаевича Кожемяко.

Уже только потом - миллион камер. Которые были устремлены прямо на меня.

- Вас это удивило - что первым вас встречает Олег Николаевич?

- Конечно, безусловно. Не ожидала увидеть такого человека в таких краях.

- Вот ваши ощущения… Олег Николаевич вам что сказал?

- И Олег Николаевич, и все меня начали поздравлять

- Чем вы теперь собираетесь на свободе заняться?

- Первоначально, конечно, я хочу провести какое-то время со своей семьей.

Хочу восстановить себя. И уже после, действительно, задуматься над тем, как дальше строить свою жизнь.

- Как много у вас это времени займёт?

- Сейчас об этом довольно сложно говорить. Но, я надеюсь, не более полугода, даже двух месяцев… (Речь - о периоде восстановления. - А.Г.)

Не хочется терять ни минуты. Время со своей семьей, с теми, кто тебя любит. И - кого любишь ты.

С кем не было возможности увидеться достаточно долгое время.

Вот это вот - самое важное.

- У вас свиданий там не было, да?

- К сожалению, да, сложилось так, что свиданий у меня не было.

- Скажите, в Москве вас папа встретил?

- Со своим отцом я встречусь завтра. (В четверг, 8 июня. - А.Г.) Как раз - когда он прилетит в Москву. И ранним утром сможем обняться….

- Ясно… Извините, пожалуйста, может быть, этот вопрос покажется неприятным. Но в своё время много писали про Романа Протасевича, да, - я правильно называю фамилию?

- Да, верно…

- Ну, что вот он именно вас подставил. Что вы вообще о нем можете сказать?

- (небольшая пауза) На самом деле, я, наверное, поступлю… более правильно, если… ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все…

- Вы были - извините за такой нетактичный вопрос - в него влюблены?

- Я бы не сказала так.

- Понятно.

- Я бы не назвала это любовью.

- Вот вы восстановитесь - чем думаете заняться?

- Я думаю, что чем-то созидательным. Пока конкретно сказать не могу.

- Какие выводы вы сделали и сделаете после того, что с вами произошло? Что бы хотели посоветовать девочкам, мальчикам в России, которые, может быть, не так оценивают ситуацию, то, что происходит в стране, - так, как оно на самом деле. Ну, вы поняли мой вопрос…

- Думаю, что да - я поняла правильно Ваш вопрос.

Что бы я могла им пожелать?

Не спешить делать какие-то выводы, не разобравшись полностью в том, что происходит вокруг тебя и в мире в целом.

Не ставить только одну сторону во главу…

Уметь смотреть одно мнение, смотреть другое мнение… Принимать своё. (То есть, вырабатывать своё собственное представление. - А.Г.)

Не вестись на какие-то… ложные новости. И - прочее.

Просто быть очень внимательными и осторожными.

- То есть, не делать опрометчивых поступков.

- Да, все верно. Все верно.

- И не ошибаться… Спасибо вам Огромное! Софья, держитесь. Вы молодец.

- Спасибо Вам!

ДОСЛОВНО

Олег Кожемяко, губернатор Приморья:

- Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнёсся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе братского государства. Указ о помиловании Александр Григорьевич подписал сразу после нашей встречи. На такой шаг способен только действительно мудрый руководитель государства и сильный человек, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

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