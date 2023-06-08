Дмитрий Дибров: "По ночам делаю то, что никто не сделает"

Дмитрий Дибров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Имя Дмитрия Диброва после увольнения из шоу "Кто хочет стать миллионером" не сходит с полос светской хроники. Сплетники болтают, что у телеведущего наступили непростые времена. Мол, артист лишился солидной зарплаты и теперь, якобы, живет за счет молодой жены Полины Наградовой. Звезда экрана не стал молчать и ответил на слухи.

Дмитрий Дибров возмущен теми, кто распускает слухи о его безденежье. Он назвал сплетников "дураками". "Для того, чтобы хоть как-то платить за квартиры, они начинают придумывать всякую гадость. Ни черта же делать больше не могут! В нашей семье ничего не изменилось: Полина не так много зарабатывает", - заверил телеведущий.

По словам многодетного отца, от "ни копейки не потерял". Правда, пока не знает, чем будет заниматься. "Я задумался: «Что именно я могу делать в нынешний прайм-тайм?». Меня не интересует ни мужское, ни женское. Сейчас нужна только развлекаловка. А чем я буду развлекать?" - цитирует артиста сайт mk.ru.

А потом неожиданно признался: "По ночам я делаю то, что никто, кроме меня, не сделает. Даю возможность музыке, которая остается за объективами камер, жить. Потому что музыкант, которого не показывают, рано или поздно спивается".

Вероятно, речь идет о давней программе шоумена "Антропология". В гости к Дмитрию помимо музыкантов приходят известные российские артисты и режиссеры. Создатели решили включить в передачу то, что по идее должно было происходить за кадром. Съемки проходят не в студии, а в торгово-развлекательном центре.

Кроме того, никуда не делись частные мероприятия. Дибров по-прежнему востребован. Он ведет и свадьбы, и юбилеи. Гонорар доходит до 1,5 миллиона рублей.

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