Певица Алсу сняла обручальное кольцо и уехала в Америку

Певица Алсу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Алсу рассказала поклонникам, где сейчас находится. Некоторое время назад артистка улетела в Америку. При этом внимательные подписчики обратили внимание, что артистка сняла обручальное кольцо.

Певица Алсу много лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги воспитывают троих детей и живут душа в душу. Вот только семейная идиллия звезды не дает покоя сплетникам. Они не устают приписывать ее мужу измены.

Как только слухи не ходили об Абрамове. Впрочем, он никогда не комментирует домыслы. Сама певица в самый разгар обсуждения измен супруга уехала подальше от России.

Алсу публиковала кадры прогулки по улицам Нью-Йорка вместе с подругами. Сетевые Пинкертоны заметили, что знаменитость на последних фото позирует без обручального кольца. Впрочем, артистка и раньше редко надевала кольцо.

Напомним, Алсу и Ян Абрамов вместе уже 17 лет. Супруги воспитывают троих детей - дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

Певица проявляет невероятную мудрость в браке. "У нас с вами такая «бурная» и богатая фантазия. Бывает, напридумываем себе столько и такого, что потом уже и не помним, откуда это все взялось. А в итоге все оказывается иногда совсем не так. Зато к этому моменту мы себя истерзали, умудрились довести мужа и заодно поругаться! Доверяй, но проверяй как-нибудь втихаря! А шуми уже только тогда, когда есть реальные на то основания!" - советовала Алсу подписчицам во время задушевных бесед.

Рассказала она и о своих секретах красоты. "Я делаю косметологические процедуры, кроме операций. Мне достаточно уколов красоты, аппаратных процедуры. Какие точно делаю, сказать не могу. Потому что у них названия очень сложные", - откровенничала исполнительница хита "Зимний сон".

Алсу призналась, что остается самой красивой женщиной для своего мужа. А его, в свою очередь, считает самым привлекательным мужчиной. "Он постоянно говорит мне комплименты. Ян тоже за собой следит: похудел, помолодел. Я, кстати, не вижу ничего плохого в том, что в последнее время и мужчины хотят продлить свою молодость. Я против экстремальных вещей, когда мужчины делают себе губы, скулы. А все остальные процедуры можно делать, чтобы кожа оставалась как можно дольше молодой и красивой", - делилась знаменитость.