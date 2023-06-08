Очевидцы убийства россиянина акулой рассказали о трагедии: "Она раскусила его, часами таскала тело по воде"

Рядом купались дети Фото: СОЦСЕТИ

В Египте на пляже Dream Beach в Хургаде акула растерзала 23-летнего россиянина Владимира Попова. Все произошло днем на глазах у испуганных туристов, которые плавали рядом. О том, как все произошло, KP.RU рассказали очевидцы.

- В зоне, где это случилось, разрешалось плавать. Спасатели следили, чтобы мы не уплывали далеко, - поделилась с KP.RU очевидец. -Там, куда приплыла акула, очень часто плавали дети, потому что там стояли детские горки. Это все произошло недалеко от спуска в море, рядом с лесенкой, по которой все шли в воду. В один момент показалась акула, она тут же цапнула этого парня. Спасатели это увидели и начали заводить лодку. Он попытался уплыть от нее, но не смог. Она сразу его раскусила, ноги всплыли быстро. А тело она таскала часа два. Она постоянно утаскивала его под воду.

Та самая спасенная девушка Фото: предоставлено "КП"

По одной из версий, трагедия произошла на глазах у отца Владимира.

- Парень успел крикнуть только один раз: то ли папа, то ли спасите, было не разобрать, - продолжает очевидец. - Спасатели не смогли помочь. Когда они подплыли, акула утащила уже парня под воду. Как нам показалась, рядом с ним была его девушка, потому что она очень сильно кричала. Ее спасатели затащили на лодку, после этого они спасли еще двух девушек. Их всех увезли врачи или полиция, потому что у них был шок, истерика.

Владимир Попов родом из Архангельска. Для друзей сообщение об его смерти стало шоком. По их словам, они сейчас пересылают друг другу новости об его смерти. Кем была кричащая на пляже девушка, пока неизвестна. Как стало известно KP.RU, возлюбленная парня сейчас в России. Она сейчас находится в шоке.

- Это он, - сказала KP.RU девушка Владимира, после чего перестала выходить на связь.

Сейчас в русских чатах, отдыхающих на Хургаде, постят видео с пойманной акулой. Судя по всему, ее уже убили.

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