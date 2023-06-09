МЧС: Спасатели в зоне подтопления на Херсонщине работают под обстрелами ВСУ

Спасатели в зоне подтопления на Херсонщине работают под обстрелами ВСУ

…- Роман, скажи, пожалуйста, как там - в зоне подтопления в Херсонской области, где работают ваши спасатели, складывается сейчас обстановка?

- Спасибо «Комсомольской Правде» за постоянное внимание к этой острой теме… За то, что подробно сообщаете о том, что происходит в зоне бедствия.

Сейчас у нас там работают 190 спасателей, задействовано 66 единиц техники, включая 25 плавсредств.

- Самая главная там проблема какая?

- Прежде всего это - продолжающиеся (а, правильнее сказать, – не прекращающиеся) обстрелы со стороны украинских Вооруженных сил.

Поэтому мы, к сожалению, работаем в тяжелейшей ситуации, иногда приходится прерывать работу.

Но мы всегда возвращаемся, потому что знаем, что нас ждут.

- Можете назвать цифры - как проходит эвакуация местных жителей?

- Эвакуировано свыше 1,5 тысячи человек, в том числе - более 150 детей.

5 тысяч человек выехали самостоятельно, из них - 178 детей.

Многие, кстати, не пользуются пунктами временного размещения, едут к знакомым, родственникам, друзьям в различные регионы России.

А так - пункты временного размещения созданы, там есть все, что необходимо. Постоянно дежурят наши медики, психологи.

- Роман, где в каких регионах эти пункты находятся?

- На территории Херсонской области, за них отвечает администрация этого региона.

Впереди нас ещё ждет период аварийно-восстановительных работ, расчистка завалов, дезинфекция территории.

Дел еще будет очень и очень много.

- И здесь надо добавить, что в основном на помощь пришли спасатели из соседних регионов. Я правильно понимаю?

- Да. Аэромобильная группировка - со стороны Крыма, это - так.

И в готовности - силы двух спасательных центров – Донского (Ростов-на-Дону) и Тульского - с тяжелой техникой, которая, видимо, подключится уже после схода воды.

- Вода сходит потихонечку?

- Вода сходит. Сегодня было зафиксировано падение уровня воды в Новой Каховке уже на 2 метра.

- Относительно того, что было.

- Да. Пока там ситуация тяжелая, территории затоплены.

- Но нотки оптимизма, вот я внимательно читаю хронику на информленте МЧС, все равно же уже звучат.

- Позволь тогда чуть-чуть добавить оптимизма…

- Да, давай.

- На самом деле, на фоне такой трагедии, которая произошла, люди сплотились. И там, в зоне бедствия, кроме нас, задействованы и Министерство обороны, и Росгвардия, и волонтеры.

В условиях, я еще раз повторю, тяжелейших, при отсутствии связи. Работают все и помогают, как говорится, всем миром.

И другие регионы присылают помощь – воду бутилированную, продукты питания, медикаменты…

- Спасибо, Роман Витальевич. Будем все вместе помогать и молиться за то, чтобы все отладилось и пришло к нормальному состоянию.

- Спасибо большое. Всегда на связи.