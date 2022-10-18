Владелец Zara и Massimo Dutti готовится передать российский бизнес партнерам

Российские активы Inditex могут перейти к партнерам компании из ОАЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испанская группа компаний Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими, рассматривает вариант передачи российского бизнеса своим партнерам. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документы Арбитражного суда Самарской области, источник и мнение экспертов.

Так, в ходе судебного разбирательства по иску торгового центра "Космопорт" в Самаре к компании "Зара СНГ" ("дочка" Inditex) выяснилось, что группа компаний готовится передать структуру третьим лицам, которые власти России не относят к "недружественным".

Как утверждает источник издания, речь идет о партнерах Inditex в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это совпадает с мнением главы департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольги Антоновой, которая полагает, что российские активы группы компаний перейдут франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива.

Как ранее писал сайт KP.RU, магазины компаний, входящих в испанскую Inditex, планируют уйти из России. По оценке экспертов рынка торговой недвижимости, магазины Zara Home, Massimo Dutti и Oysho могут окончательно закрыться до конца ноября 2022 года.

Напомним, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, не заявляла об окончательном уходе с российского рынка, надеясь на возобновление работы в России.