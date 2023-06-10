Резко замолчали: Что не так с широко разрекламированным украинским наступлением?

"Контр наступ", который Украина анонсировала все весну, так и не начался. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЛИ ПАН, ИЛИ ПРОПАЛ

Беспрецедентные меры предпринял Киев в отношении своего "контрнаступа", который пиарил и анонсировал более полугода, соответственно, столько же, если не больше, готовился к нему и готовил ВСУ, обучая на полигонах стран Европы не только воевать, но и делать это с использованием переданной из стран НАТО военной техники и вооружений. Правда, меры эти коснулись не обеспечения скрытности подготовки и безопасности личного состава, а информационного сопровождения наступательных действий. Киев просто запретил говорить о том, что украинские войска начали наступать. Уже и американские и европейские журналисты и военные в открытую говорят о наступлении ВСУ, а в Киеве "трагически" молчат все, от "уборщицы" замминистра обороны Ганны Маляр до аж самого Зеленского, и лишь подпускают шепотком: "Когда начнем, вы все увидите и узнаете сами".

Такая "военная тайна" объясняется одной-единственной причиной. Для Киева в наступлении на карту поставлено абсолютно все. И речь в данном случае идет не только о варианте, когда российская группировка, разгромив наступающего врага, на остатках его частей вырвется на оперативный простор на контролируемую Украиной территорию. Все гораздо серьезнее. В случае неудачи наступления Запад, для которого Незалежная все больше становится чемоданом без ручки - и нести неудобно, и бросить жалко – намерен существенно пересмотреть свою политику снабжения Украины и вооружения Киева из своих собственных арсеналов. Все "ручные" украинские СМИ получили четкое указание от команды Зеленского – про наступление ни слова, а если "кто-то кое-где у нас порой" вдруг осмелится, то немедленно опровергать.

Да, безусловно, главная причина здесь заключается в том, что президент США Джозеф Байден, объявивший о своем втором походе за президентским креслом в Овальном кабинете Белого дома, именно своей безудержной поддержкой Украины значительно ухудшил стартовые позиции своей второй президентской кампании. И в странах Европы, где выборы все ближе, ведущие политики, которые сейчас рулят странами, находясь у власти, вдруг стали с удивлением отмечать, что население как-то, мягко говоря, не очень приветствует, когда вместо их интересов власти Германии, Франции, Великобритании и т.д. удовлетворяют "хотелки" и просьбы Киевской хунты. А потому для Зеленского и всей его своры подельников вопрос сейчас стоит именно так и не иначе – если будет у Украины успех в наступлении, тогда Запад продолжит накачивать ее для продолжения конфликта с Россией. Не будет успеха или, хуже того, наступление обернется катастрофой для ВСУ – Европа и даже США поставят перед Киевом вопрос о переговорах с Москвой, причем, совсем не на условиях Зеленского. И так поставят, что не отвертишься.

И пока события разворачиваются таким образом, что все идет именно ко второму варианту.

ПОТЕРИ ГИГАНТСКИЕ, УБЫТКИ НЕ СЧИТАНЫ

За несколько дней наступательных боев ВСУ не смогли добиться никакого успеха, хотя пытались проломить нашу оборону на пяти разных направлениях. Только на одном из них по итогам контрнаступа в течение одного (!) дня украинская армия потеряла — 5 немецких танков Leopard 2 A6 и 2A4, 6 американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA, 3 американских бронетранспортера MRAP M1224 MaxxPro, 1 нидерландский бронетранспортёр YPR-765, 1 чешский танк T-72M1, 1 французский бронеавтомобиль VAB, 11 грузовиков. То есть, если пересчитывать на деньги, то Зеленский спустил в унитаз и уничтожил лишь в результате этих боев техники более чем на 100 млн долларов США. И это только один день и на одном направлении.

Более общую картину потерь ВСУ за эти несколько дней "контрнаступа" обрисовал министр обороны России Сергей Шойгу.

- Всего за три дня боевых действий потери вооруженных сил Украины составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата, - рассказал российский министр обороны. А с тех пор прошло еще несколько дней, и количество подбитой и уничтоженной вражеской техники, преимущественно, кстати, говоря западного происхождения, увеличилось в разы. Есть среди потерь и хваленые немецкие "Леопарды". Как оказалось, в степях Запорожья эти представители "бронекошачьих" горят ничуть не хуже, чем горели там же их прародители 80 лет назад – "Тигры" и "Пантеры" танкистов Третьего рейха.

Как написал военкор "КП" Александр Коц, именно "Леопардами" украинцы нагнетали для россиян напряженность в зоне военных действий, когда новостные ленты словно несли в своих сообщениях угрозы:

"Запад принял решение о поставке "Леопардов" Украине.

"Леопарды" сфотографированы на железнодорожных платформах.

"Леопарды" замечены в лесопосадке".

"И, наконец, долгожданное: мы сожгли первые "Леопарды"!

Даже оголтелые русофобы вроде ангажированного немецкого журналиста-расследователя Юлиана Репке, для которого нет Бога, кроме Украины, а Зеленский – пророк его, отметили, что "русские всего за несколько дней боев уничтожили 10% западных поставок тяжелых вооружений" немецких танков и американских БМП.

"МЯСОРУБКА" ПРОДОЛЖАЕТСЯ

И весь этот разгром дополняется неразберихой в украинском командовании и падением морального духа среди самих ВСУшников. Командует украинскими войсками на главном направлении "Бахмутский мясник" генерал Сырский, которого в украинской армии, мягко говоря, очень не любят ни солдаты, ни офицеры. Командиры зачастую обманывают своих подчиненных, посылая подразделения в, как они говорят, "села, в которых российских войск нет", а их там на марше встречает огневой вал. Немногочисленные высоты и населенные пункты, которые украинцы занимают, например, по утрам, российские бойцы к вечеру возвращают под свой контроль, а сами подразделения ВСУ все чаще отказываются идти в атаку. Некоторые даже сдают оружие командирам и отправляются по домам, становясь дезертирами, упрекая свое же командование, что оно гонит их на верную смерть, не оказывая никакой помощи. Немалую роль в этом играет и тот фактор, что российская группировка встречает врагов в координации действий ствольной артиллерии, РСЗО, армейской авиации и ВКС, не оставляя врагу ни одно пути к выживанию, кроме бегства. Если же еще и учесть, что значительная часть военной техники и солдат ВСУ гибнут на минных полях, на которые украинцы идут без саперной разведки, то печальный для ВСУ результат выглядит вполне закономерным.

Украинские генералы молчат. Зеленский вновь выпрашивает очередные поставки вооружений. Американские эксперты называют уже случившиеся потери ВСУ катастрофическими для украинской армии. И только англичане гонят Зеленского и его солдат вперед на убой - под огонь российской артиллерии, танков, авиации и стрелковых подразделений - говоря, что все идет нормального, а потери в рамках допустимого.

Да, впереди еще очень много жестких боев, и ВСУ сохраняют и наступательный потенциал, и значительную часть поставленных им вооружений и военной техники. Но уже абсолютно ясно, что блицкрига с сокрушительным ударом и выходом к Крыму, как похвалялись в Киеве, и на что рассчитывали на Западе, не получилось.

Как те "брюки" в фильме "Бриллиантовая рука", которые должны были превратиться, украинский "контрнаступ" превращается, превращается "контранступ" … в контротступ". И, по всей видимости, Киеву придется проводить в итоге "отрицательный контрнаступ". Во всяком случае, все идет именно к этому. Что сделают с Зеленским и его подельниками западные хозяева после такого краха, как-то совсем неинтересно.